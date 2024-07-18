İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor"

Kayalık bir tepenin üzerine kurulmuş olan Kibbutz Ma'ale Gilboa, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ana güç şebekesinden bağımsız olarak çalışabilen ülkenin ilk mikro şebekesi olmayı hedefliyor. Ülkenin "enerji adaları" projesi, savaş elektrik şebekesini çökerttiğinde İsrail'in dünyayla bağlantısının kesilmemesini sağlamayı amaçlıyor.

İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 1

HEDEF BAĞIMSIZ ENERJİ ÜRETMEK

İsrail, geniş kapsamlı bir savaş çıkması durumunda merkezi elektrik şebekelerine bağlı kalmadan enerji üretmeyi amaçlıyor.

Ülkedeki tarım arazilerinin yer aldığı çeşitli bölgelere inşa edilen "enerji adaları" bağımsız çalışabilen mikro şebekelerle elektrik kesintilerine karşı alternatif sunuyor.

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İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 2

DÜNYA İLE BAĞLANTI KORUNACAK

İsrail'in kuzeyindeki Maale Gilboa'da inşa edilen alanda rüzgar türbinleri, güneş enerjisi panelleri ve biyogaz depoları yer alıyor.

Bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkenin topyekun savaş durumunda dünya ile bağlantısının kesilmemesi hedefleniyor.

İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 3

"EN ZOR YER SEÇİLDİ"

1960'larda kibbutzun kurulmasına yardımcı olan ve şu anda enerji operasyonlarının başında bulunan Dovi Miller, "Başkalarının 'asla' dediği, inşa etmek için en zor yeri seçtik" dedi.

Görevi, kibbutzu İsrail'in ilk "enerji adası" haline getirmek, gerektiğinde ulusal elektrik şebekesinden kendini izole edip bağımsız olarak çalışabilen bir mikro şebeke oluşturmak.

Miller, "Pillerimizin üretilen elektriği almasını sağlayan bir sistem kuruyoruz, böylece ana şebeke arızalansa bile çalışmaya devam edecek. Bağlantıyı keseceğiz ve bir enerji adası olacağız" dedi.

İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 4

7 EKİM'DEN SONRA HIZ KAZANDI

İsrail'in enerji dönüşüm planı yıllardır üzerinde çalışılan bir konuydu ancak 7 Ekim'de Hamas'ın güney İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından hız kazandı.

O gün elektrik hatları hasar gördü ve elektrik kesintilerine neden oldu.

İsrail, ana enerji kaynağı olan açık denizdeki Tamar doğal gaz sahasını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 5

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

İsrail'in mikro şebeke projesinin en geç iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Enerji Bakanlığı'nın desteklediği projenin doğalgaz ve ana elektrik şebekesine bir yedek kaynak sunması hedefleniyor.

İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 6

POTANSİYEL SAVAŞ RİSKİ

Ülkedeki ulusal şebekenin büyük bir kısmı yer üstünde bulunuyor ve Hizbullah ile yaşanan çatışmaların daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesi halinde muhtemel hedef haline gelmesi bekleniyor.

İsrail'in riskleri azaltmak için elektrik dağıtımını merkezden uzaklaştırması gerektiği vurgulanıyor.

İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 7
İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor" - 8
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