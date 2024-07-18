İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor"
Kayalık bir tepenin üzerine kurulmuş olan Kibbutz Ma'ale Gilboa, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ana güç şebekesinden bağımsız olarak çalışabilen ülkenin ilk mikro şebekesi olmayı hedefliyor. Ülkenin "enerji adaları" projesi, savaş elektrik şebekesini çökerttiğinde İsrail'in dünyayla bağlantısının kesilmemesini sağlamayı amaçlıyor.
HEDEF BAĞIMSIZ ENERJİ ÜRETMEK
İsrail, geniş kapsamlı bir savaş çıkması durumunda merkezi elektrik şebekelerine bağlı kalmadan enerji üretmeyi amaçlıyor.
Ülkedeki tarım arazilerinin yer aldığı çeşitli bölgelere inşa edilen "enerji adaları" bağımsız çalışabilen mikro şebekelerle elektrik kesintilerine karşı alternatif sunuyor.