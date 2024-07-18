İsrail'de savaş hazırlığı: "Enerji adaları kuruluyor"

"EN ZOR YER SEÇİLDİ"

1960'larda kibbutzun kurulmasına yardımcı olan ve şu anda enerji operasyonlarının başında bulunan Dovi Miller, "Başkalarının 'asla' dediği, inşa etmek için en zor yeri seçtik" dedi.

Görevi, kibbutzu İsrail'in ilk "enerji adası" haline getirmek, gerektiğinde ulusal elektrik şebekesinden kendini izole edip bağımsız olarak çalışabilen bir mikro şebeke oluşturmak.

Miller, "Pillerimizin üretilen elektriği almasını sağlayan bir sistem kuruyoruz, böylece ana şebeke arızalansa bile çalışmaya devam edecek. Bağlantıyı keseceğiz ve bir enerji adası olacağız" dedi.