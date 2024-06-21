İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez"

ORDU KİMİN TARAFINDA?

İsrail Savunma Kuvvetleri ise Hagari'nin yorumlarının "açık ve net" olduğunu belirterek arkasında duruyor gibi göründü.

Diğer yandan ordunun, "savaş kabinesi tarafından belirlenen hedeflere ulaşma konusunda kararlılığını sürdürdüğü, bunu savaş boyunca yorulmadan yaptığı ve bunu yapmaya devam edeceği" vurgulandı.