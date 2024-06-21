İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 259 gündür sürüyor. Sekiz ayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda Netanyahu hükümeti ve ordu arasında savaşın amacı ve savaş sonrasında kurulacak düzene yönelik fikir ayrılıklarından oluşan çatlak giderek genişliyor. Netanyahu, Hamas'a karşı "tam bir zafer" arayışını sürdürürken, İsrail ordusu Hamas'ın "yok edilemeyecek bir fikir" olduğunu kabul etmiş durumda...
HÜKÜMET VE ORDU ARASINDA HAMAS ÇATLAĞI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordu arasında Hamas'ın ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı ve Gazze'de bir savaş sonrası planının olmayışı konusunda açılan derin çatlak büyümeye devam ediyor.