İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 259 gündür sürüyor. Sekiz ayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda Netanyahu hükümeti ve ordu arasında savaşın amacı ve savaş sonrasında kurulacak düzene yönelik fikir ayrılıklarından oluşan çatlak giderek genişliyor. Netanyahu, Hamas'a karşı "tam bir zafer" arayışını sürdürürken, İsrail ordusu Hamas'ın "yok edilemeyecek bir fikir" olduğunu kabul etmiş durumda...

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 1

HÜKÜMET VE ORDU ARASINDA HAMAS ÇATLAĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordu arasında Hamas'ın ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı ve Gazze'de bir savaş sonrası planının olmayışı konusunda açılan derin çatlak büyümeye devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 2

SAVAŞIN TEMEL HEDEFİ

Netanyahu ve ofisi defalarca savaşın en temel amacının Hamas'ı yok etmek olduğunu ifade etti.

Ancak sonrasında Gazze Şeridi'nin nasıl yönetileceği hakkında konuşmaktan kaçındılar; ordu ise bunun sağlanmasında ısrar ediyor.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 3

"HAMAS YOK EDİLEMEZ"

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari çarşamba günü geç saatlerde Kanal 13'e verdiği röportajda, “Hamas yok edilemez. Hamas bir fikirdir. Yok edebileceğimizi düşünenler yanılıyor” diye konuştu.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 4

Ordunun İsrail siyasi liderliğine yönelik sivri bir mesaj olarak görülen açıklamasında ​​Hagari şöyle devam etti: “Yapabileceğimiz şey, Hamas'ın yerini alacak yeni bir oluşumu teşvik etmektir. Bu kim olacak? Buna siyasi liderliğin karar vermesi gerekiyor.”

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 5

HÜKÜMETTEN YANIT GECİKMEDİ

Hagari'nin tepki çeken açıklamalarının ardından Netanyahu'nun ofisi yanıt vermekte gecikmedi.

Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımda, "Netanyahu, savaşın hedeflerinden birini Hamas'ın askeri ve siyasi anlamda yok edilmesi olarak tanımladı. Ordumuz elbette buna kararlıdır" ifadlerini kullandı.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 6

ORDU KİMİN TARAFINDA?

İsrail Savunma Kuvvetleri ise Hagari'nin yorumlarının "açık ve net" olduğunu belirterek arkasında duruyor gibi göründü.

Diğer yandan ordunun, "savaş kabinesi tarafından belirlenen hedeflere ulaşma konusunda kararlılığını sürdürdüğü, bunu savaş boyunca yorulmadan yaptığı ve bunu yapmaya devam edeceği" vurgulandı.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 7

SAVUNMA BAKANI DA ENDİŞELİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da daha önce hükümetin Gazze'de siyasi bir stratejiye sahip olmamasının Hamas'ın yeniden toparlanmasına olanak sağlayacağına yönelik kaygılarını dile getiren açıklamalar yaptı.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 8

ART ARDA İSTİFALAR

Koalisyonun savaş kabinesi üyeleri olan Benny Gantz ve Gadi Eizenkot, Netanyahu'yu Gazze için savaş sonrası bir plan benimsemeye ve erkenb seçime çağırdıktan sonra istifa etti.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 9

İSRAİLLİLER ORDUYA GÜVENİYOR

Pew Araştırma Merkezi tarafından perşembe günü yayınlanan bir araştırmaya göre İsrailliler hükümetlerinden çok ordularına güveniyor.

İsrail'de savaş hedefleri çatışması: "Hamas bir fikir olarak yok edilemez" - 10

HALK GALLANT'I DESTEKLİYOR

Ankete göre İsrailliler aynı zamanda siyasi alanda  Netanyahu'dan çok Gallant'ı destekliyor.

İsrailli Yahudilerin yüzde 74'ü Gallant hakkında olumlu görüşe sahipken, yüzde 51'i Netanyahu hakkında olumlu görüşe sahip. 

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