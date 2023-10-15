İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün)
İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 9. gününde sürüyor. 2 bin 450 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 9 bin 200. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor. Elektrik olmayan kentte, su da tükenmek üzere. Bir yandan gözler İsrail'in başlatacağı kara harekatında. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması beklenirken savaş kabinesi de ilk toplantısını yaptı. ABD'den İsrail, Gazze'ye yeniden su veriyor açıklaması geldi. İşte İsrail-Gazze hattında bugün yaşananlar...
Hamas'ın geçen Cumartesi yaptığı sürpriz saldırı sonrasında başlayan İsrail Hamas çatışması 9. gününde devam ediyor.