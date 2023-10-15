İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün)

İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 9. gününde sürüyor. 2 bin 450 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 9 bin 200. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor. Elektrik olmayan kentte, su da tükenmek üzere. Bir yandan gözler İsrail'in başlatacağı kara harekatında. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması beklenirken savaş kabinesi de ilk toplantısını yaptı. ABD'den İsrail, Gazze'ye yeniden su veriyor açıklaması geldi. İşte İsrail-Gazze hattında bugün yaşananlar...

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 1

Hamas'ın geçen Cumartesi yaptığı sürpriz saldırı sonrasında başlayan İsrail Hamas çatışması 9. gününde devam ediyor.

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İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 2

SAVAŞ KABİNESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

İsrail'de savaş kabinesi ilk toplantısını yaptı: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Kana susamış bu canavarları paramparça edeceğiz" dedi. 

Netanyahu, İsraillilerin ordusunun arkasında tek yürek olduğunu söyledi.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 3

İsrail'in güneyi gece boyunca Hamas saldırılarının hedefindeydi. Tel Aviv ve Aşkelon semalarından patlama sesleri yükseldi. Demir Kubbe Hamas'ın attığı roketleri havada imha etti. Bat Yam ve Aşkelon'a düşen roketler maddi hasara neden oldu.

Sabah saatlerindeyse İsrail Güvenlik Güçleri Batı Şeria ve pek çok farklı noktada operasyonlar yaptı. Onlarca Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 4

KARA HAREKATI NEDEN BAŞLAMADI?

İsrail hafta başından beri kara harekatı dillendiriyor. Günler önce Gazzelilere 24 saat içerisinde güneye gidin çağrısı yapılmıştı ancak aradan geçen günlere rağmen Gazze'yi kuşatan İsrail askerleri duvarı aşmadı.

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer harekatın olumsuz hava koşulları nedeniyle başlamadığını söyledi.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 5

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 6

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE KARADAN SALDIRI HAZIRLIKLARINDA SONA YAKLAŞTI

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 7

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 8

İRAN: DURUM KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE

Bu arada İran'dan peş peşe gelen açıklamalar, İsrail-Hamas savaşının bölge ülkelerine yayılabileceği endişesine neden oluyor. İlk çıkış, İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonundan geldi. Gazze'ye yönelik saldırılar son bulmazsa bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısında bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan da önce Lübnan'a giderek Hizbullah temsilcileriyle görüştü, ardından da Katar'da Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Hamas'tan, koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecekleri mesajı geldi.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 9

GAZZE İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Krizin sivillere etkisini azaltmaya yönelik girişimler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden Abbas'a, Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda tam desteğini ifade etti. Amerikan Başkanı, Netanyahu'yla da sivillere gıda, su ve ilaç teminini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. 1 saat süren görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna "çok yapıcı" şeklinde yanıt verdi.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 10

RUSYA VE ÇİN'DEN DİPLOMATİK ADIM

Rusya ve Çin'den de diplomatik adımlar var. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 10'da Gazze gündemiyle toplantıya çağırdı. 15 üyeli konsey, Gazze'de acil bir insani ateşkes sağlanması için bir araya gelecek. Rusya ayrıca, sivillere yönelik şiddetin kınanmasını içeren bir taslağı oylamaya sunacak.

Çin'in ortadoğu özel temsilcisi de önümüzdeki hafta İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması ve barış müzakereleri için bölgeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 11

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

18.00: Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2 bin 450'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 9 bin 200.

17.53: İsrail ordusu Gazze'nin güneyine su verilerek, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeyi terketmesini amaçladıklarını söyledi. 

17.15 İsrail Gazze'nin güneyine su tedariğinin yeniden başladığını duyurdu.

İsrail Enerji Bakanı kararaABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki anlaşmada varıldığını söyledi.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 12

16.25 ABD Ulusal Güvenlik Danışm.anı Jake Sullivan, CNN'e verdiği röportajda İsrailli yetkilerinin kendisine Güney Gazze'ye yeniden su verildiğini söylediklerini aktardı.

15.00 Papa Franciscus, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de." dedi.

14.25 İran, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi halinde durumun kontrolünü kimsenin garanti edemeyeceği yönünde uyardı.

13.20 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

13.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde "acil kan bağışı" çağrısında bulundu.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 13

13.00 Birleşmiş Milletler, "UNICEF, Gazze'deki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek tehlikeli bir hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

12.40 Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in eylemlerinin "nefsi müdafaa sınırlarını aştığını" belirterek, Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

12.15 ABD, Filistinli gruplarla yaşanan çatışmaların ardından isteyen vatandaşların ve onların birinci derece yakınlarının yarın İsrail’den deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne tahliye edileceğini duyurdu.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 14

11.13: İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri 279 askerinin öldüğünü, Gazze'de 126 kişinin esir tutulduğunu açıkladı.

10.10: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı." açıklamasını yaptı.

08.10 Filistinli yetkililerden gelen açıklamalara göre, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 329 Filistinli öldürüldü, 9 bin 714'ü de yaralandı.

07.00 İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas yolları kapatarak sivillerin güneye geçişine engel oluyor. Kuzey Gazze’deki sivilleri güneye gitmeleri yönünde bir kez daha uyarıyoruz.

İsrail'de savaş kabinesi ilk kez toplandı: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün) - 15

02.44 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte çoğunluğu çocuk ve kadın 300 kişinin öldüğünü, 800 kişinin de yaralandığını bildirdi.

02.37 Hamas "Hareketin hedeflerine ulaşması için İran'la iş birliğini sürdürmekte uzlaştık." açıklamasını yaptı.

02.08 Pentagon, ABD'nin İsrail'e karşı saldırgan eylemler yüzünden bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceğini duyurdu.

02.02 Rusya, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acil insani ateşkes kararı oylanmasını teklif etti.

00.18 İsrail medyasından yapılan açıklamada, Halep Havalimanı'nın pistinin vurulduğu, yeni onarılan pistin hizmet dışı kaldığı bildirildi. Aynı havalimanı en son perşembe günü vurulmuş, pist hasar almıştı.

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