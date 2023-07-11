İsrail'de tartışmalı yasa meclise geldi: Protestolar yoğunlaştı

GÖSTERİCİLER, İŞÇİ SENDİKASINDAN "GENEL GREV İLAN ETMESİNİ" İSTİYOR



İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut'un Tel Aviv'deki genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce gösterici ise sendikaya "genel grev ilan etmesi" için çağrı yaptı.



Protestocu gruplardan yapılan yazılı açıklamada, "Bizler, hükümetin darbesine karşı çıkan İsrail vatandaşları, ülkedeki en büyük işçi örgütü Histadrut'u hükümet diktatörce yasalar çıkarırken buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Demokrasiye verilen bu zarar, hızlı bir şekilde İsrail'deki işçilerin haklarına da zarar verecektir." ifadelerine yer verildi.