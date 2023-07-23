İsrail'de yargı düzenlemesine karşı yeni protesto: Yüzlerce kişi Meclis'in yakınına çadır kurdu

Netanyahu'nun yargı düzenlemesiyle ülkede geniş tepki topladığını ve halkı "bilinçli hale getirdiğini" belirten David, "Bu mücadelede kısa vadede biz sıkıntı çekeceğiz ama Netanyahu'ya teşekkür ederiz. Bir önceki seçimde sandığa gitmeyen birçok seçmen bir sonraki seçimde oy kullanacak. Bu da İsrail'deki partiler arasındaki dengeyi değiştirecek." diye konuştu.