İsrail'de yargı düzenlemesine karşı yeni protesto: Yüzlerce kişi Meclis'in yakınına çadır kurdu
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan protestocular yeni bir gösteri yaptı. Yüzlerce kişi, dün geceyi Meclis yakınlarında kurdukları çadırlarda geçirdi.
Netanyahu koalisyonu, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için yarın Meclise getirmeye hazırlanırken, protestocular Batı Kudüs'te Meclis yakınlarında yer alan bir parkta çadır kurdu.