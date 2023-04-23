İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında

İsrail'de tartışmalı yargı paketine karşı kitlesel eylemler sürüyor. Binlerce Protestocu, eylemlerin 16. haftasında bir kez daha başkent Tel Aviv başta olmak üzere sokaklardaydı.

İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 1

Binlerce kişi, ellerinde İsrail bayraklarıyla meydanları doldurdu.

İsrail'de göstericiler Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Ocak ayında gündeme getirdiği yargı paketinin geri çekilmesini talep ediyor.

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İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 2

Başkent Tel Aviv'de binlerce kişi, 16. haftasında kent merkezindeki Kaplan Caddesi'nde düzenlenen protestoda buluştu.

Eylemciler, Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 3

İsrail polisi, Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli kentlerde bazı yolları kapattı.

Netanyahu hükümetinin Ocak ayında duyurduğu yargı paketi, 9 üyeli Hakimler Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngörüyor.

İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 4

Paket yasalaşırsa hükümetin temsilcileriyle hükümet tarafından atanan üyeler kurulda çoğunluğu oluşturacak.

Hükümet, yasaların anayasaya aykırılığını denetleyen Yüksek Mahkeme'nin yetkisini de sınırlanmak istiyor.

İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 5

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Reformun, ülke demokrasisine darbe vuracağına dikkat çeken on binlerce kişi, 16 haftadır ülke çapındaki gösterilerini sürdürüyor.

İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 6
İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında - 7
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