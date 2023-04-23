İsrail'de yargı paketi protestoları 16. haftasında

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.



Reformun, ülke demokrasisine darbe vuracağına dikkat çeken on binlerce kişi, 16 haftadır ülke çapındaki gösterilerini sürdürüyor.