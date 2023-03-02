İsrail'de yargı reformu protestoları

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerindeki İsrail bayrakları ile Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerine tepki gösterdi.
Başkentteki bir anayolu trafiğe kapatan göstericilere polis sert şekilde müdahale etti. Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası, tazyikli su ve atlı polisler kullanıldı. Gösterilerde kaç kişinin yaralandığı veya gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.
Bazı protestocular ise, geçmiş protestolarda olduğu gibi Margaret Atwood'un dünyaca ünlü “The Handmaid's Tale” adlı romanındaki hizmetçiler gibi uzun kırmızı elbiseler ve beyaz başörtüleri giyerek, Kudüs tren istasyonunda yargı reformuna tepki gösterdi.
Netanyahu yaptığı açıklamada, "Polise karşı şiddeti, yol kesmeyi veya kanun ihlalini kabul etmeyeceğiz. Gösteri hakkı anarşi hakkı değildir" dedi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, bazı göstericilerin polise taş attığını ve polisin "anarşistlerin" isyan çıkarıp yolları kapatmasını engellemek için elindeki tüm araçları kullanacağını ifade etti.
Muhalefet üyeleri, yargı reformu planında daha fazla öneriye ilk onayı verdiği için meclisin Anayasa, Adalet ve Hukuk Komitesi tarafından yapılan bir oylamayı boykot etti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin yasayı erteleme ve müzakere etme çağrılarına rağmen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor.
İsrail'in yazılı bir Anayasa’sı bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin temel yasalar bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen temel yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.
Sivil itaatsizlik eylemlerinin gerçekleştiği sırada Başbakanın eşi Sara Netanyahu, Tel Aviv'de bir kuaförde mahsur kaldı.
Basında çıkan haberlere göre, Sara Netanyahu'nun gittiği kuaförün önünde toplanan yüzlerce kişi, dev İsrail bayrağı açtı, sloganlar attı.
Başbakan Netanyahu, eşi henüz kuafördeyken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anarşistler (Yair) Lapid'in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda karım Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid ve muhalefete bunu derhal durdurmaları ve bu emsalsiz utanç verici durumu sonlandırmaları çağrısı yapıyorum." dedi.
Muhalefetteki Lapid ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, protestoculara Netanyahu'nun salondan ayrılmasına müsaade etmesi çağrısı yaptı.