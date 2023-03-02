İsrail'de yargı reformu protestoları

MUHALEFET OYLAMAYI BOYKOT ETTİ

Muhalefet üyeleri, yargı reformu planında daha fazla öneriye ilk onayı verdiği için meclisin Anayasa, Adalet ve Hukuk Komitesi tarafından yapılan bir oylamayı boykot etti.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin yasayı erteleme ve müzakere etme çağrılarına rağmen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor.