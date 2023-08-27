İsrail'de "yargı reformu" protestoları 34. haftada: Sembolik tabutlar dikkat çekti

Protestocular, "Üzgünüm Muhammed" ifadesiyle Ben-Gvir'in bu hafta başında katıldığı bir televizyon programında, tartıştığı Filistinli bir gazeteciye hitaben kullandığı, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria'da seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu." sözlerine gönderme yaptı.