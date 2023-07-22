İsrail’de yargı reformuna karşı yürüyüş: Netanyahu'ya açık mektup
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanhayu’nun uygulamayı planladığı yargı reformuna karşı çıkan on binlerce kişi başkent Tel Aviv’den Kudüs’e yürüdü. İsrail’de ordu, polis ve MOSSAD liderleri de dahil olmak üzere binlerce güvenlik görevlisi, Netanyahu’ya oylamayı iptal etmesi için açık mektup yayınladı.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanhayu’nun uygulamayı planladığı, yargının yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de on binlerce kişi yargı reformuna karşı çıkmak için yürüyüş düzenledi.