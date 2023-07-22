İsrail’de yargı reformuna karşı yürüyüş: Netanyahu'ya açık mektup

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN NETANYAHU’YA MEKTUP

İsrail’de ordu, polis ve MOSSAD liderleri de dahil olmak üzere binlerce güvenlik görevlisi, Netanyahu’ya oylamayı iptal etmek ve bunun yerine anlaşmaya varılan reformları müzakere etmek için açık bir mektup yayınladı. Mektupta, "Yasa, İsrail toplumu tarafından paylaşılan şeyleri eziyor, insanları ayırıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri’ni bölüyor ve ülkemizin güvenliğine ölümcül darbeler indiriyor" denildi.