İsrail'de yüz binlerce kişi hükûmetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükûmet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi.
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.