İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı
İsrail Yüksek Mahkemesi'nin ultra-Ortodoks Yahudi öğrencileri askere almaya karar vermesinin ardından tepkiler büyüyor. Binlerce ultra-Ortodoks Yahudi, yüksek mahkemenin emrine karşı düzenlenen protesto sırasında Kudüs'ün merkezinde İsrail polisiyle çatıştı.
Geçtiğimiz günlerde İsrail Yüksek Mahkemesi, devletin ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat fakültesi öğrencilerini askere almaya başlaması gerektiğine hükmetti.
Bu konu Gazze savaşının ardından uzun süredir tartışılıyordu.