İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı

On binlerce erkek, geçen hafta alınan dönüm noktası niteliğindeki kararı protesto etmek için ultra-Ortodoks bir mahallede yürüyüş yaptı.

Ancak akşam saatlerinden sonra kalabalık Kudüs'ün merkezine doğru ilerledi ve burada bazı şiddet olayları yaşandı.