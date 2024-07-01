İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin ultra-Ortodoks Yahudi öğrencileri askere almaya karar vermesinin ardından tepkiler büyüyor. Binlerce ultra-Ortodoks Yahudi, yüksek mahkemenin emrine karşı düzenlenen protesto sırasında Kudüs'ün merkezinde İsrail polisiyle çatıştı.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 1

Geçtiğimiz günlerde İsrail Yüksek Mahkemesi, devletin ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat fakültesi öğrencilerini askere almaya başlaması gerektiğine hükmetti.

Bu konu Gazze savaşının ardından uzun süredir tartışılıyordu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 2

Binlerce ultra-Ortodoks Yahudi erkek, yüksek mahkemenin askerlik hizmetine başlamaları yönündeki emrine karşı düzenlenen protesto sırasında, Kudüs'ün merkezinde İsrail polisiyle çatıştı.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 3

On binlerce erkek, geçen hafta alınan dönüm noktası niteliğindeki kararı protesto etmek için ultra-Ortodoks bir mahallede yürüyüş yaptı.

Ancak akşam saatlerinden sonra kalabalık Kudüs'ün merkezine doğru ilerledi ve burada bazı şiddet olayları yaşandı.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 4

İsrail polisi, protestocuların kendilerine taşlarla saldırdığını ve ultra-Ortodoks bir kabine bakanının arabasına saldırarak arabayı da taşladığını söyledi. Kalabalığı dağıtmak için kokarca kokulu tazyikli su ve atlı polis kullanıldı.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 5

İsrail'deki Yahudi erkek ve kadınların çoğu için askerlik hizmeti zorunludur. Ancak siyasi açıdan güçlü ultra-Ortodoks partiler, takipçilerine askerlik hizmetini atlayıp dini okullarda eğitim alma olanağı tanıdı.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 6

Uzun süredir devam eden düzenleme, halk arasında tepkiye yol açtı ve tartışmalar Hamas'a karşı sekiz aydır süren savaş sırasında daha da güçlendi.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 7

Ultra-Ortodoks Haredi cemaatine sunulan muafiyetler, İsrail devletinin ilk Başbakanı David Ben-Gurion'un kendilerini dini eğitime adayabilmeleri için yaklaşık 400 öğrenciyi askerlik hizmetinden muaf tuttuğu 1948 yılına kadar uzanıyor.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 8

Haredi toplumunun orduya katılmaya karşı direnci, birçok ailenin askerlik hizmeti nedeniyle zayıflayacağından korktuğu katı dini kimlik duygusuna dayanıyor.

İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 9
İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 10
İsrail'de zorunlu askerlik: Ultra-Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER