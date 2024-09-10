İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun güvenliği tehlikeye atmadan rehine anlaşması kapsamında Philadelphi Koridoru'ndan 6 hafta boyunca çekilebileceğini söyledi. Gallant ayrıca, askerlere ordunun odağını Gazze'de kuzey cephesine kaydırdığını ve orada bir kara saldırısına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Bakanın açıklamalarına göre İsrail, Hamas'ın talep ettiği gibi çatışmalara kalıcı bir son verme taahhüdünde bulunmayacak ve bu da bir anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda sorular doğuracak.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 1

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden askeri harekatın ardından Hamas'ın artık örgütlü bir askeri güç olmadığını öne sürdü.

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İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 2

Salı günü ilerleyen saatlerde Gallant, askerlere ordunun odağını Gazze'de kuzey cephesine kaydırdığını ve orada bir kara saldırısına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 3

Gallant, yabancı basına yaptığı açıklamada, "Hamas artık askeri bir oluşum olarak mevcut değil. Hamas gerilla savaşı yürütüyor ve biz hala Hamas liderliğini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 4

Gallant, şu anda tartışılan ateşkes teklifinin en azından ilk aşaması için koşulların olgunlaştığını aktardı. Buna göre yaklaşık 30 kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehinenin serbest bırakılacağı altı haftalık bir ara söz konusu.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 5

Ancak bakanın açıklamalarına göre İsrail, Hamas'ın talep ettiği gibi çatışmalara kalıcı bir son verme taahhüdünde bulunmayacak ve bu da bir anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda sorular doğuracak.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 6

ABD, arabulucular Mısır ve Katar ile birlikte, İsrail ile Hamas arasındaki devam eden savaşı sona erdirmek için rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için aylardır çalışıyor.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 7

Anlaşmazlığın ana konularından biri, Hamas'ın savaşın sona ermesi ve tüm İsrail Savunma Kuvvetleri birliklerinin Gazze'den tamamen çekilmesi talebiydi.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 8

Başbakan Binyamin Netanyahu, son haftalarda yeni bir gerginlik noktasını gündeme getirerek, İsrail'in Gazze'nin Mısır sınırındaki stratejik Philadelphi Koridoru'nda süresiz olarak konuşlanması gerektiğini söyledi.

Ancak Gallant, İsrail'in Gazze'den rehinelerin serbest bırakılması uğruna altı hafta boyunca koridordan çekilebileceğini aktardı.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 9

Gallant'a pazartesi günü yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda Netanyahu ile ilişkisi soruldu.

Gallant burada, "Savunma bakanı olarak benim birinci önceliğim İsrail Devleti ve onu koruyanlardır, sonra da diğer her şey" dedi.

İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı - 10

ABD öncülüğündeki mevcut öneri, Hamas'ın rehin tuttuğu 97 kişiyi serbest bırakması için altı haftalık bir ateşkes dönemiyle başlayan üç aşamalı bir plan öngörüyor.

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