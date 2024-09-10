İsrail'de ayrım büyüyor: Gallant rehineleri getirmek konusunda kararlı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun güvenliği tehlikeye atmadan rehine anlaşması kapsamında Philadelphi Koridoru'ndan 6 hafta boyunca çekilebileceğini söyledi. Gallant ayrıca, askerlere ordunun odağını Gazze'de kuzey cephesine kaydırdığını ve orada bir kara saldırısına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Bakanın açıklamalarına göre İsrail, Hamas'ın talep ettiği gibi çatışmalara kalıcı bir son verme taahhüdünde bulunmayacak ve bu da bir anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda sorular doğuracak.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden askeri harekatın ardından Hamas'ın artık örgütlü bir askeri güç olmadığını öne sürdü.