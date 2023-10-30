İsrail'den binlerce sivilin sığındığı hastane ve okullara tehdit (İsrail-Hamas çatışmalarında 24.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 24. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" bildirdi. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Bununla birlikte, İsrail ordusu binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan yoğun saldırılara başladı.