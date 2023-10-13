İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün)

İsrail, Gazze'de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüzbinlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor. BM'ye bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. Sınırda yoğun bir tank hareketliliği gözlenirken İsrail ordusu Gazze'de önemli faaliyetlerde bulunacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terkedin çağrısı yaptı. Uluslararası örgütler de İsrail'in yasaklı olan beyaz fosforu kullandığını teyit etti.

İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 1

KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 2

GECE BOYUNCA BOMBALANDI
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı.

İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 3

İSRAİL: GAZZELİLERE ENERJİ SU VE YAKIT VERİLMEYECEK

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı. İsrail haftabaşında Gazze'ye su, enerji ve yakıt ikmalini kesmişti. Yakıtın bitmesi nedeniyle çarşamba gününden beri Gazze karanlığa gömülmüş durumda.

İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 4

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

07.15: İsrail ordusu, "Gazze askeri operasyonların gerçekleştiği bir bölge. bu tahliye kendi güvenliğiniz için. Önümüzdeki günlerde gazze'de önemli faaliyetlerde bulunulacak." dedi.

06.45 Birleşmiş Milletler: İsrail ordusu, Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılmasını istedi.

İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 5

02.26 Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

02.00 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

01.50 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

00.17 İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.

İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 6
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 7
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 8
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 9
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 10
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 11
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 12
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 13
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 14
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 15
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 16
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 17
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 18
İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün) - 19
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