İsrail'den BM'ye 'Filistintileri güneye kaydırın' ultimatomu (Hamas - İsrail çatışmalarında 7. gün)
İsrail, Gazze'de sivil - savaşçı ayrımı yapmadan yüzbinlerce insanın yaşadığı yerleşim yerlerini yok etmeye hazırlanıyor. BM'ye bildirimde bulunan İsrail, sivillerin 24 saat içerisinde güneye kaydırılmasını istedi. Sınırda yoğun bir tank hareketliliği gözlenirken İsrail ordusu Gazze'de önemli faaliyetlerde bulunacağını duyurdu ve sivillere bölgeyi terkedin çağrısı yaptı. Uluslararası örgütler de İsrail'in yasaklı olan beyaz fosforu kullandığını teyit etti.
KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.
Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.