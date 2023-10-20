İsrail'den cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor. Bununla birlikte, İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler normal zamanlarda cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya akın ederdi.