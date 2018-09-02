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İsrail'den deniz ablukası karşıtı Gazzeli aktivistlere müdahale

Anadolu Ajansı

Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.

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    İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin 50 tekne ile denize açıldığı eyleme müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı.
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    Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'den İsrail deniz sınırına yönelen teknelere ateş açtı.
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    Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı. Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.
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    Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.
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    İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
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