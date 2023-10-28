İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)

HAMAS: GAZZE’DE İLETİŞİMİN KESİLMESİ KATLİAMLARIN ARTACAĞININ HABERCİSİ

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.



Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.