İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıkladı. Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada "Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. İnsani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz." denildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.