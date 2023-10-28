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İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)

İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıkladı. Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada "Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. İnsani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz." denildi.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 2

GAZZE'YE YOĞUN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, 22 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor. Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, dün akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 3

İsrail ordusu, ilk olarak dün akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 4

İSRAİL'DEN GAZZE’YE 7 EKİM’DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ HAVA SALDIRISI

İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı. İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 5

İSRAİL ORDUSU OPERASYONLARIN "RESMİ BİR KARA HAREKATI" OLMADIĞINI BELİRTTİ

Kanal 12 televizyonunun, Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail güçlerinin, Gazze'ye karadan sınırlı bir şekilde girdiği" kaydedildi.

Ordu kaynaklarından aktarılan bilgide ise Gazze sınırındaki operasyonun resmi bir kara harekatı olmadığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdıklarını ve geceleyin kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 6

GAZZE'DE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 7

HAMAS: GAZZE’DE İLETİŞİMİN KESİLMESİ KATLİAMLARIN ARTACAĞININ HABERCİSİ

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 8

DSÖ: GAZZE İLE BAĞLANTIMIZI KAYBETTİK

Dünya Sağlık Örgütü, "Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. Sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 9

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 10
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 11
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 12
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 13
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 14
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 15
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 16
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 17
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 18
İsrail'den Gazze'ye en şiddetli saldırı (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün) - 19
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