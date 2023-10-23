İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla gece saatlerinde bölgeye sızma operasyonu düzenlediğini duyurdu. Ayrıca, şu ana kadar Hamas'ın elindeki 222 İsrailli esirin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.
222 İSRAİLLİ ESİRİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail-Hamas çatışmalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Hagari, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.