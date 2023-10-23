İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla gece saatlerinde bölgeye sızma operasyonu düzenlediğini duyurdu. Ayrıca, şu ana kadar Hamas'ın elindeki 222 İsrailli esirin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 1

222 İSRAİLLİ ESİRİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari,  İsrail-Hamas çatışmalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Hagari, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 2

Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına işaret eden Hagari, "Kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için askeri, istihbari ve siyasi her türlü yöntemle çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın amacı bu." dedi.

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 3

"GECE SAATLERİNDE SIZMA OPERASYONU DÜZENLENDİ"

Hamas'ın otoritesini ve gücünü sona erdirmenin de savaşın hedefleri arasında olduğunu savunan Hagari, "Kara harekatına hazırlanan zırhlı ve piyade birlikleri, gece saatlerinde, silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla sızma operasyonu düzenledi." ifadelerini kullandı.

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 4

ÖLEN İSRAİLLİ ASKERLERİN SAYISI 308'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun elinde Gazze Şeridi sınırı çevresinden 1000'den fazla Filistinli cenaze ve esir bulunduğunu söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 308'e yükseldiğini belirtti.

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 5

Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 14 TIR'ın girdiğini kaydeden Hagari, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girmeyeceğini vurguladı.

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 6

Hagari, "İsrail ordusunun askeri hazırlığı var ve güçleniyor. Biz şimdi konuşurken bile bir uçak, savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak silahlı unsurların bulunduğu onlarca hedefe saldırı düzenliyor." şeklinde konuştu.

İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 7
İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 8
İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 9
İsrail'den Gazze'ye sızma operasyonu - 10
DAHA FAZLA GÖSTER