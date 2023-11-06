İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat

CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 9 bin 770'e çıktığını bildirildi.



İsrail'in son saldırılarında toplamda 270 Filistinli hayatını kaybetti.