İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 450 yeri vurduğunu duyurdu. Filistin telekom şirketi yoğun saldırılar öncesi kesilen telefon ve internet hizmetinin kademeli olarak geri geldiğini açıkladı. Gazze'de can kaybı 10 bine yaklaşmış durumda. İsrail ordusu ise Gazze içerisindeki varlığını günden güne artırıyor. Gazze'nin kuzeyinde sıkışan 400 bin Filistinliye tahliye için dört saat süre tanındı.

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 1

Filistin telekominikasyon şirketi Gazze'de dün İsrail tarafından kesilen telefon ve internet hizmetlerinin kademeli olarak geri gelmeye başladığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 2

Gazze'deki internet ve telefonun kontrolü İsrail'in elinde. İsrail yoğun saldırılar öncesi Gazze'yi karartarak dünyayla iletişimini kesiyor.

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 3

450 NOKTA VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 4

Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 5

CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere 9 bin 770'e çıktığını bildirildi.

İsrail'in son saldırılarında toplamda 270 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 6

GAZZE'DEKİ İSRAİL VARLIĞI ARTIYOR

İsrail'in başlattığı kara operasyonu 10. gününe girmiş durumda. Bölgeden gelen görüntüler incelendiğinde İsrail ordusu Gazze içerisindeki varlığını günden güne artıyor. 

İsrail ordusu Gazze'nin dış mahallelerinde Hamas militanlarıyla çatışıyor. 

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. 

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 7

400 BİN FİLİSTİNLİYE 4 SAAT TAHLİYE SÜRESİ

İsrail ordusunun kuşattığı Gazze Şeridi'ndeki Gazze ve Kuzey Gazze'de 400 bin kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. 

İsrail tarafından yapılan açıklamada saat 10.00-14.00 arasında güneye geçiş için koridor açılacağı duyuruldu. 

Öte yandan İsrail daha önce açtığı koridordaki Filistinlilere hava saldırısı düzenlemişti. 

İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 8
İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 9
İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 10
İsrail'den Gazze'ye tahliye koridoru: 400 bin kişiye 4 saat - 11
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