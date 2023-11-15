İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti
İsrail Gazze'yi 40 gündür bombalıyor. Saldırıların 40'ıncü gününde Şifa hastanesine baskın yaparken; Kudüs hastanesiyse boşaltıldı. İsrail savaş başladığından bu yana ilk kez yakıta da izin verdi. Ancak yakıt sadece BM'nin insani operasyonları için kullanılacak.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu kuzeydeki hastanelerin çoğu hizmet dışı kaldı.
Bölge için kritik bir başka ihtiyaç yakıt.
İsrail, saldırılarına başladığından bu yana Gazze'ye yakıt tedariğine izin vermiyordu.