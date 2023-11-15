İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti

İsrail Gazze'yi 40 gündür bombalıyor. Saldırıların 40'ıncü gününde Şifa hastanesine baskın yaparken; Kudüs hastanesiyse boşaltıldı. İsrail savaş başladığından bu yana ilk kez yakıta da izin verdi. Ancak yakıt sadece BM'nin insani operasyonları için kullanılacak.

İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu kuzeydeki hastanelerin çoğu hizmet dışı kaldı.

Bölge için kritik bir başka ihtiyaç yakıt.

İsrail, saldırılarına başladığından bu yana Gazze'ye yakıt tedariğine izin vermiyordu.

ŞİFA HASTANESİNE BASKIN

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 2

Savaşın 40. gününde Birleşmiş Milletler'in insani operasyonlarında kullanılması için Gazze Şeridi'ne 24 bin litre yakıtın girmesine onay verdi.

Buna göre İsrail'in onay verdiği yakıt, Birleşmiş Milletler'e ait TIR'larda kullanılacak.

Günlerdir yakıt sıkıntısı çeken hastanelerse bundan mahrum kalacak.

İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 3

KUDÜS HASTANESİ BOŞALTILDI

Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs hastanesi boşaltıldı.

Filistin Kızılayı, hastaneden hastalar ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

Tahliye işlemi hastaneyi 10 gündür kuşatma altında tutan İsrail kuvvetleri tarafından yapıldı.

İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 4

Askerlerin hastaneye tıbbi malzeme ve insani yardım desteklerinin ulaşmasını engellediği belirtildi.

Hastane için"Tıbbi bakım ve hizmetin sürmesi imkansızdı." açıklaması yapıldı.

Kudüs hastanesi, geçen cuma yakıtın bitmesi nedeniyle hizmet dışı kalmıştı.

Hastaların Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan tıbbi merkeze sevk edildikleri belirtiliyor.

İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 5

İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in kampta bulunan bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda, binalar hasar görürken ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Enkaz altında kalanlar için sivil savunma ekipleri ve Filistinliler tarafından arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 6
İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 7
İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 8
İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 9
İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti - 10
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