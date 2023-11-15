İsrail'den Gazze'ye yakıt izni: İlk kamyonlar geçti

İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.



İsrail'in kampta bulunan bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda, binalar hasar görürken ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.



Enkaz altında kalanlar için sivil savunma ekipleri ve Filistinliler tarafından arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.