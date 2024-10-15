İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi
İsrail hükümeti, İran misillemesinde nerelerin hedef alınacağını belirledi. İran'ın petrol ve nükleer tesislerinin vurulmayacağının güvencesi ABD'ye verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a, İran'daki askeri hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi. Netanyahu güvenlik kabinesini toplayarak masadaki seçenekleri görüştü, ancak zamanlama kasıtlı olarak belirsiz bırakıldı. Planlanan bu yanıt, tam ölçekli bir savaşı önlemeyi amaçlayan daha sınırlı bir karşı saldırı anlamına geliyor.
NETANYAHU GÜVENCE VERDİ
Amerikan gazetesi Washington Post'a (WP) göre, İsrail olası bir misilleme saldırısında İran'ın nükleer tesislerini veya petrol rafinerilerini hedef almayacak.
Amerikalı yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu güvenceyi 10 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde verdiğini öne sürdü.