İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi

SINIRLI KARŞI SALDIRI

İki lider arasında aylar sonra gerçekleştirilen ilk görüşmede Biden, Lübnan'daki sivillerin can kaybının en aza indirilmesini istemişti.

Netanyahu, Biden'a İran'daki petrol veya nükleer tesisler yerine askeri hedefleri vurmaya hazır olduğunu söyledi.

Planlanan bu yanıt, tam ölçekli bir savaşı önlemeyi amaçlayan daha sınırlı bir karşı saldırı anlamına geliyor.