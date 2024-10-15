İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi

İsrail hükümeti, İran misillemesinde nerelerin hedef alınacağını belirledi. İran'ın petrol ve nükleer tesislerinin vurulmayacağının güvencesi ABD'ye verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a, İran'daki askeri hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi. Netanyahu güvenlik kabinesini toplayarak masadaki seçenekleri görüştü, ancak zamanlama kasıtlı olarak belirsiz bırakıldı. Planlanan bu yanıt, tam ölçekli bir savaşı önlemeyi amaçlayan daha sınırlı bir karşı saldırı anlamına geliyor.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 1

NETANYAHU GÜVENCE VERDİ

Amerikan gazetesi Washington Post'a (WP) göre, İsrail olası bir misilleme saldırısında İran'ın nükleer tesislerini veya petrol rafinerilerini hedef almayacak.

Amerikalı yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu güvenceyi 10 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde verdiğini öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 2

SINIRLI KARŞI SALDIRI

İki lider arasında aylar sonra gerçekleştirilen ilk görüşmede Biden, Lübnan'daki sivillerin can kaybının en aza indirilmesini istemişti.

Netanyahu, Biden'a İran'daki petrol veya nükleer tesisler yerine askeri hedefleri vurmaya hazır olduğunu söyledi.

Planlanan bu yanıt, tam ölçekli bir savaşı önlemeyi amaçlayan daha sınırlı bir karşı saldırı anlamına geliyor.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 3

İSTİHBARAT HEDEFLERİ VURULACAK

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in nükleer tesislere yönelik olası bir saldırısını desteklemeyeceğini açıkça dile getirmişti.

Amerikalı yetkililer, İsrail ordusunun misilleme saldırısında İran'ın askeri ve istihbarat hedeflerini vurmayı planladığını ancak bu hedeflere dair Beyaz Saray'a bir liste sunmadığını belirtti.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 4

BIDEN İÇİN KRİTİK HEDEF

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ) göre ise 5 Kasım'daki ABD seçimlerinden önce Ortadoğu'da çıkabilecek topyekün bir savaşı önlemek Biden için kritik bir hedef haline geldi.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 5

STRATEJİK SALDIRILAR VE RİSKLERİ

Analistler, İsrail'in İran petrol tesislerine saldırmasının enerji fiyatlarını yükseltebileceğini söylerken, ülkenin nükleer araştırma programına yapılacak bir saldırının kırmızı çizgileri ortadan kaldırabileceğini, daha fazla gerilime yol açabileceğini ve ABD'nin doğrudan askeri bir rol üstlenmesi riskini doğurabileceğini söylüyor.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 6

ZAMANLAMA BELİRSİZ BIRAKILDI

Konuya yakın bir yetkili, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayarak masadaki seçenekleri görüştüğünü, ancak kabinesinden saldırı için resmi onay istemediğini, zamanlamanın kasıtlı olarak belirsiz bırakıldığını söyledi.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 7

Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nden Natan Sachs ise, Tel Aviv'in misillemeyle İran'da ciddi bir hasar yaratmak istediğini söylüyor.

İsrail'den İran misillemesi açıklaması: Vurulacak hedefler belirlendi - 8
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