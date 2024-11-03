İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar!

İsrail donanma komandoları daha önce benzeri görülmemiş bir operasyonla Lübnan'a çıkarma yaptı. Bu operasyon ile İsrail'in "üst düzey bir Hizbullah mensubu" olduğunu öne sürdüğü bir adam yakalanarak İsrail topraklarına kaçırıldı. söz konusu kişinin İsrail topraklarına transfer edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 1

ÖZEL "KAÇIRMA" OPERASYONU

İsrail askerleri, Lübnan'ın Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesine çıkarma yaparak bir Lübnan vatandaşını kaçırdı.

Güvenlik kaynakları, ordunun "özel bir operasyon" düzenlediğini ve bir kişiyi yakaladığını aktardı.

Amerikan New York Times gazetesine göre bu İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 2

SÜRAT TEKNESİ KULLANILDI

Lübnan'ın resmi haber ajansı Ulusal Haber Ajansı, güvenlik güçlerinin olayı araştırdığını bildirdi.

Açıklamada, "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı. 

İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 3

İSRAİL TOPRAKLARINA GÖTÜRÜLDÜ

İsrailli bir askeri yetkili, "Alanında uzman olan üst düzey bir Hizbullah mensubunun yakalandığını" öne sürdü.

Yetkili, söz konusu kişinin İsrail topraklarına transfer edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 4

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, olayın soruşturulması çağrısında bulundu ve BM Güvenlik Konseyi'ne acilen şikayette bulunulması çağrısı yaptı.

İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 5

İsrail deniz komando birimi Shayetet 13 tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan kişinin İmad Amhaz olduğu belirlendi.

Lübnanlı gazeteciler, çok sayıda İsrail askerinin tatil beldesine çıkarma yaparak Amhaz'ı yakaladığını, ardından sürat tekneleriyle oradan ayrıldığını belirtti.

İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 6
İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 7
İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar! - 8
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