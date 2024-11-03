İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar!
İsrail donanma komandoları daha önce benzeri görülmemiş bir operasyonla Lübnan'a çıkarma yaptı. Bu operasyon ile İsrail'in "üst düzey bir Hizbullah mensubu" olduğunu öne sürdüğü bir adam yakalanarak İsrail topraklarına kaçırıldı. söz konusu kişinin İsrail topraklarına transfer edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
ÖZEL "KAÇIRMA" OPERASYONU
İsrail askerleri, Lübnan'ın Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesine çıkarma yaparak bir Lübnan vatandaşını kaçırdı.
Güvenlik kaynakları, ordunun "özel bir operasyon" düzenlediğini ve bir kişiyi yakaladığını aktardı.
Amerikan New York Times gazetesine göre bu İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon olarak kayıtlara geçti.