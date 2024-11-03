İsrail'den Lübnan'a deniz çıkarması: Sürat teknesiyle insan kaçırdılar!

ÖZEL "KAÇIRMA" OPERASYONU

İsrail askerleri, Lübnan'ın Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesine çıkarma yaparak bir Lübnan vatandaşını kaçırdı.

Güvenlik kaynakları, ordunun "özel bir operasyon" düzenlediğini ve bir kişiyi yakaladığını aktardı.

Amerikan New York Times gazetesine göre bu İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon olarak kayıtlara geçti.