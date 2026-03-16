İsrail'den Lübnan'a kara harekatı

İsrail, İran’a ve Lübnan’a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyine yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, "IDF, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın kilit kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Bu faaliyet, bölgede faaliyet gösteren militanların etkisiz hale getirilmesi ve terör altyapısının ortadan kaldırılmasını içeren daha geniş kapsamlı savunma çabalarının bir parçası olarak, ileri bir savunma hattı oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu adımın, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlar için ek bir güvenlik katmanı oluşturması hedefleniyor." denildi.