İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek"

İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı. Operasyona Kuzey Okları adı verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti. Lübnan birlikleri ise güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildi. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 1

İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzetine tehdit oluşturan noktalar." denildi.

Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 2

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 3

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 4

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Miller yaptığı açıklamada, “Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 5

İSRAİL ASKERİ ARAÇLARI LÜBNAN SINIRINDA

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 6

BEYRUT'UN GÜNEYİNDEKİLERE TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. 

Reuters'un bildirdiğine göre tahliye uyarısının ardından Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyuldu. 

AFP'nin Lübnan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Beyrut'un güneyinde en az 6 patlama meydana geldi. 

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 7

İSRAİL ÜÇ BÖLGEYİ ASKERİ BÖLGE İLAN ETTİ

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi bölgelerini askeri bölge ilan etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere girmenin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 8

LÜBNAN BİRLİKLERİ İSRAİL SINIRINDAKİ MEVZİLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Lübnan birlikleri, güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 9
İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 10
İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 11
İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 12
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