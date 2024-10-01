İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek"
İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı. Operasyona Kuzey Okları adı verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti. Lübnan birlikleri ise güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildi. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı.
İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzetine tehdit oluşturan noktalar." denildi.
Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi.