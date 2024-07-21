İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırı: 8 katlı bina vuruldu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Sağlık yetkilileri, saldırıda biri çocuk en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin ise yaralandığını aktardı. Filistin medyası, gece boyunca düzenlenen ve çoğunlukla mülteci kamplarını hedef alan saldırılarda en az 17 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
8 KATLI BİNA VURULDU
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Saldırıda biri çocuk en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.