İsrail'den Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırı: 8 katlı bina vuruldu

8 KATLI BİNA VURULDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Saldırıda biri çocuk en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.