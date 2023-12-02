İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı
İsrail-Hamas arasındaki ateşkes 8'nci günde sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle Gazze'den yine bombardıman sesleri yükseldi. Han Yunus'ta sivillere daha güneye gitmeleri konusunda uyaran QR kodlu el ilanları atıldı. İlanlarda Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayıran bir harita da görüldü. Bu uyarının İsrail'in bölgedeki saldırısını genişleteceği sinyali olarak yorumlandı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes 7 günün ardından sona erdi. Gazze'den yine bombardıman sesleri yükseldi.