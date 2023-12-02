İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes 8'nci günde sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle Gazze'den yine bombardıman sesleri yükseldi. Han Yunus'ta sivillere daha güneye gitmeleri konusunda uyaran QR kodlu el ilanları atıldı. İlanlarda Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayıran bir harita da görüldü. Bu uyarının İsrail'in bölgedeki saldırısını genişleteceği sinyali olarak yorumlandı.

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 1

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes 7 günün ardından sona erdi. Gazze'den yine bombardıman sesleri yükseldi.

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İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 2

Ateşkesin son saatine girildiğinde Gazze'den İsrail roket atıldığı, roketin havada imha edildiği haberi geldi. Çok geçmeden İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin sona ermesinden bu yana 178  kişinin hayatını kaybettiğini, 589 kişinin yaralandığını duyurdu. 

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 3

GAZZE'Yİ YÜZLERCE BÖLGEYE AYIRDI

Han Yunus'ta sivilleri kendi güvenlikleri için daha güneye gitmeleri konusunda uyaran el ilanları atıldı. Han Yunus'un tehlikeli bir çatışma bölgesi olduğu belirtilen el ilanında sivillere Refah bölgesindeki sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 4

İlanlarda yer alan QR kodda Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayıran bir harita da görüldü. Haritanın Gazze'lilerin gelecekteki çatışmalardan kaçmalarına yardımcı olmak için kullanılacağı yazıldı. Bu uyarı İsrail'in bölgedeki taarruzunu genişleteceğinin sinyali olarak yorumlandı.

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 5

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

İsrail ordusu, Hamas'ı Gazze'de tutulan tüm kadın ve çocuk rehineleri serbest bırakmayarak ateşkes şartlarını ihlal etmekle suçladı. Hamas ise Gazze'nin kuzeyine yakıt tedariğini önlediğini belirtek İsrail'in anlaşmayı bozduğunu bildirdi

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 6

GAZZE'NİN GÜNEY  SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

İsrail'in sivillere güvenli olduğu gerekçesiyle gitmelerini söylediği Gazze'nin güneyi saldırıların hedefi oldu. Han Yunus'un doğu bölgeleri yoğun bombardımana tutuldu. Bölgedeki binalarda hasar meydana geldi. Ölenler ve yaralananlar oldu

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 7

Mısır sınırındaki Refah kentinde de yerleşim yerine düzenlenen saldırıda can kayıpları yaşandı.

Anadolu Ajansı'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf da İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti. Muntasır'ın kardeşi Mervan ve bazı akrabalarının da yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 8

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güneyinde 200'den fazla hedefin kara, hava ve deniz güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

İsrail bombardımanı nedeniyle refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardım geçişinin durduğu da bildirildi.

İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı - 9

HAMAD'TAN ROKETLİ SALDIRI

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları da İsrail'in güneyindeki Aşkelon, Sderot ve Beerşeba şehirlerine roketlerle saldırdığını duyurdu.

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