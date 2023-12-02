İsrail'den QR kodlu uyarı: Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayırdı

İlanlarda yer alan QR kodda Gazze'yi yüzlerce küçük bölgeye ayıran bir harita da görüldü. Haritanın Gazze'lilerin gelecekteki çatışmalardan kaçmalarına yardımcı olmak için kullanılacağı yazıldı. Bu uyarı İsrail'in bölgedeki taarruzunu genişleteceğinin sinyali olarak yorumlandı.