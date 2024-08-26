İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması yönünde emir vermesinin ardından Filistinliler Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başladı. Hastanede hala yaklaşık 100 hastanın olduğu, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 1

HASTALAR PANİK İÇERİSİNDE

İsrail'in tahliye tehdidinin ardından hasta ve yaralılar saldırı endişesiyle Aksa Şehitleri Hastanesi'ni terk etmeye başladı.

İsrail'in hastanenin çevresinde saldırı başlatacağını duyurarak aldığı tahliye kararı hastalar arasında paniğe yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 2

FAALİYETE DEVAM EDİYOR

Hastaların bir kısmı daha önce sağlık merkezlerini hedef alan saldırıların tekrarlanacağı endişesiyle hastaneyi terk etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, yaşanan endişe ve paniğe rağmen, hastanenin hizmet vermeye ve sağlık ekiplerinin "mesajlarını iletmeye" devam ettiği vurgulandı.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 3

HASTANEDE 100 HASTA VAR

Hastanede hala yaklaşık 100 hastanın olduğu, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Bakanlık, Aksa Şehitleri Hastanesinin içindeki hastalar ve sağlık çalışanlarının korunmasını talep etti.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 4

YENİ TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, daha önce "insani bölge" ilan ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusuna saldırı başlatacağını duyurarak, buradaki Filistinlerden göç etmelerini istemişti.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 5

İsrail ordusunun, bu kararının ardından Filistinliler, Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başlamıştı.

Hastanedeki hasta ve yaralılar da yürüyerek, tekerlekli sandalye ya da hasta yataklarında hastaneyi terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 6

HER 10 KİŞİDEN 9'U GÖÇE ZORLANDI

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 7

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor - 8
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