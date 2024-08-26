İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor

FAALİYETE DEVAM EDİYOR

Hastaların bir kısmı daha önce sağlık merkezlerini hedef alan saldırıların tekrarlanacağı endişesiyle hastaneyi terk etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, yaşanan endişe ve paniğe rağmen, hastanenin hizmet vermeye ve sağlık ekiplerinin "mesajlarını iletmeye" devam ettiği vurgulandı.