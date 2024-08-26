İsrail'den yeni tahliye emri: Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltılıyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması yönünde emir vermesinin ardından Filistinliler Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başladı. Hastanede hala yaklaşık 100 hastanın olduğu, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.
HASTALAR PANİK İÇERİSİNDE
İsrail'in tahliye tehdidinin ardından hasta ve yaralılar saldırı endişesiyle Aksa Şehitleri Hastanesi'ni terk etmeye başladı.
İsrail'in hastanenin çevresinde saldırı başlatacağını duyurarak aldığı tahliye kararı hastalar arasında paniğe yol açtı.