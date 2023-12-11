İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi

BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmadı ama BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkes ısrarını sürdürüyor. İsrail'e baskı artıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki forumda da gündem Gazze'ydi. Katar Başbakanı Es-Sani savaşın, Ortadoğu'da, bütün bir kuşağı radikalleştirebileceğine dikkati çekti. Netanyahu da ateşkes tasarısına imza atan ülkelere tepki gösterdi.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 1

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmamasına tepkiler sürüyor. Tepki gösterenlerin başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geliyor.

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İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 2

Guterres, Katar'ın ev sahipliğinde yapılan Doha Forumu'nda konuştu. Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 3

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ni, insani felaketi önlemeleri için uyardım. İnsani ateşkes ilan edilmesi çağrımı yineliyorum. Maalesef Güvenlik Konseyi yapamadı. Ama bu, ateşkesin daha az gerekli olduğunu göstermiyor. Dolayısıyla asla peşini bırakmayacağıma söz verebilirim." dedi.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 4

Doha'da, ev sahibi Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'den de uyarı geldi. Katar Başbakanı, savaşın, Ortadoğu'da, bütün bir kuşağı radikalleştirebileceğine dikkat çekti.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 5

Ateşkes çağırısını içeren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedildi. Washington dışında veto eden olmasken çekimser oy kullanan da sadece İngiltere oldu. Güvenlik Konseyi'nden karar çıkmasa da İsrail'e baskılar artıyor.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 6

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında tepki gösterdi. Netahyahu'nun hedefinde Fransa, Almanya gibi tasarıyı destekleyen ülkeler vardı. İsrail Başbakanı, "Bir yandan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını desteklerken öte yandan bize savaşı sona erdirme baskısı yapamazsınız, bu Hamas'ın ortadan kaldırılmasını engeller." dedi.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 7

Netanyahu, tasarıyı destekleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de telefon görüşmesi yaptı. Moskova'nın Güvenlik Konseyi'nde İsrail karşıtı tutum sergilemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Rusya'nın İran ile işbirliğinin tehlikeli olduğunu dile getirdi.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 8

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, her türlü teröre prensip olarak karşı olduğunu söyledi. Terörle mücadelenin, siviller için bu kadar ağır sonuçlara yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi - 9

Doha'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da aynı noktaya dikkat çekti. Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör eyleminin, İsrail'in bütün Filistin halkını topluca cezalandırmasını haklı çıkartamaz." dedi.

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