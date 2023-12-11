İsrail'e ateşkes baskısı: Netanyahu tepki gösterdi
BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmadı ama BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkes ısrarını sürdürüyor. İsrail'e baskı artıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki forumda da gündem Gazze'ydi. Katar Başbakanı Es-Sani savaşın, Ortadoğu'da, bütün bir kuşağı radikalleştirebileceğine dikkati çekti. Netanyahu da ateşkes tasarısına imza atan ülkelere tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmamasına tepkiler sürüyor. Tepki gösterenlerin başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geliyor.