"İsrail'e silah yok": İtalyan işçiler Akdeniz'i kapatıyor

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK

Pollitico'ya konuşan USB sendikasından Francesco Staccioli, "Bu toplantıdan hem acil hem de uzun vadeli ciddi ve somut bir eylem planı ile çıkmayı umuyoruz” dedi.

Toplantıların öncelikle, İsrail insansız hava araçlarının Yunanistan sularında hedef aldığı insani yardım konvoyu Küresel Sumud Filosu'na nasıl tepki verileceğine odaklanması bekleniyor.

Görüşmeler, İsrail'e askeri ihracatın engellenmesini kapsayacak, ancak tartışma, İsrail'in Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerini tehdit edebilecek adımlarla daha da genişleyebilir.

Staccioli, “İleriye bakıldığında, bu, Avrupa limanlarında sadece silahlara değil, İsrail'e gönderilen tüm mallara karşı koordineli bir endüstriyel eylem anlamına gelebilir” diye konuştu. Girişim, limanları “silahsız bölgeler” haline getirmek amacıyla Akdeniz liman işçilerini koordine etme çabası olarak planlanıyor.