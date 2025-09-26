"İsrail'e silah yok": İtalyan işçiler Akdeniz'i kapatıyor

İtalya'da liman işçileri, İsrail'e silah sevkiyatını engellemek için İspanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Fas ve Almanya'daki işçilerle bir girişim başlatıyor. Girişimin büyük çaplı bir boykota dönüşmesi bekleniyor.

İtalya'da işçiler ve öğrenciler, İsrail'e silah taşıyan gemileri engellemek için protestoları büyütüyor.

İtalyan işçiler bugün ve yarın, Cenova kentinde bir araya gelerek İsrail'e silah sevkiyatlarını engellemek için girişim koordine edecek.

İtalyanlara; İspanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Fas ve Almanya'daki limanlardan sendikacıların da dahil olacağı belirtiliyor.

Bu girişimin, limanlardaki protestoları aşarak büyük çaplı bir boykota dönüşebileceği tartışılıyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK

Pollitico'ya konuşan USB sendikasından Francesco Staccioli, "Bu toplantıdan hem acil hem de uzun vadeli ciddi ve somut bir eylem planı ile çıkmayı umuyoruz” dedi.

Toplantıların öncelikle, İsrail insansız hava araçlarının Yunanistan sularında hedef aldığı insani yardım konvoyu Küresel Sumud Filosu'na nasıl tepki verileceğine odaklanması bekleniyor.

Görüşmeler, İsrail'e askeri ihracatın engellenmesini kapsayacak, ancak tartışma, İsrail'in Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerini tehdit edebilecek adımlarla daha da genişleyebilir.

Staccioli, “İleriye bakıldığında, bu, Avrupa limanlarında sadece silahlara değil, İsrail'e gönderilen tüm mallara karşı koordineli bir endüstriyel eylem anlamına gelebilir” diye konuştu. Girişim, limanları “silahsız bölgeler” haline getirmek amacıyla Akdeniz liman işçilerini koordine etme çabası olarak planlanıyor.

"ŞEHRİMİZ, SOYKIRIMCI İSRAİL'E SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR"

Öte yandan bu sabah yerel saatle 06.00'da Trieste Limanı'nda, silah taşımacılığı yaptığı belirtilen MSC Melani III adlı geminin limana yanaşmasını protesto etmek için işçiler bir kez daha bir araya geldi.

Eylemi duyuran USB sendikasından (Temel Sendika Birliği) Sasha Colautti, La Stampa'ya yaptığı açıklamada, eylemin, insanların katılımı açısından önemli bir yanıt olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yerel kurumlardan ve Trieste liman yetkililerinden bir toplantı talep etmeyi planlıyoruz, çünkü herkesin bugün kesinleşen bir gerçeği kabul etmesi gerekiyor: Şehrimizin İsrail'in soykırımcı devletine suç ortaklığı yaptığı bir gerçektir. Ve kimse ‘bilmiyordum’ diyemez, kimse başka tarafa bakamaz.“

BÜYÜK GÜN 4 EKİM

Colautti, USB sendikasıyla birlikte, Gazze için Küresel Hareket, İtalya'daki Filistinli Öğrenciler Hareketi, Filistinli Gençler ve İtalya'daki Filistin Topluluğu tarafından ortaklaşa yapılan çağrıyı yanıtlayarak devam etmek ve 4 Ekim'de Roma'da yapılacak ulusal gösteriye hemen hazırlanmak gerektiğini vurguladı. 4 Ekim'de Gazze için 100 meydanın işgal edileceğini duyurdu.

Sendika temsilcisi, Gazze'nin iki yıldır kuşatma altında olması ve Filistin halkına yönelik soykırımın devam etmesi üzerine, İsrail'in Küreseş Sumud Filosu'na yeni bir saldırı düzenleyeceğine dair haberlerin giderek endişe verici hale geldiğine de dikkat çekti.

Colautti'nin bildirdiğine göre işçiler, bugünden itibaren Triste şehrinin büyük meydanlarında kalıcı kamplar kuracak. Kamplar ayrıca Roma'da genel grevin başladığı Piazza dei Cinquecento meydanında ve Cenova'da ise yardımların toplandığı geçidin yakınında da kurulacak.

Tüm İtalyan şehirlerinde meydanlar işgal edilecek ve işçilerin Filistin halkına duyduğu dayanışma duygusu ile İsrail hükümetine ve soykırıma karşı hareketsiz kalan Batı hükümetlerine duyulan tepki sokaklara taşınacak.

4 Ekim'deki ulusal gösteriye kadar her gün Filistin halkını desteklemek için girişimler, tartışmalar ve gösterimler düzenlenecek. İlk işçi toplantısı Piazza Gaza'da (Gazze Meydanı'nda) başlayacak.
İsrail'e silah gönderilmesini engellemek için başlatılan bu girşime Avrupa'nın dört bir yanından da liman işçilerinin katılması bekleniyor.

"HER ŞEYİ ENGELLEYELİM"

İtalya'da "Her Şeyi Engelleyelim" (Block Everything) çağrısıyla 22 Eylül'de düzenlenen protestolarda, liman işçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülkenin kuzeyindeki Cenova limanına giden yolları kapatmıştı.

Protestolar sırasında ulaştırma hizmetleri de aksadı ve Filistin halkıyla dayanışma içindeki sendikaların çağrısı üzerine İtalya genelinde birçok okul kapandı. Öğrenciler protestolara dahil oldu.

Liman işçileri, İtalya'nın, Gazze'de savaşını sürdüren İsrail'e silah ve diğer malzemelerin nakliyesi için bir geçiş noktası olarak kullanılmasın önlemek istediklerini dile getirdi.

Protestolar sırasında Reuters haber ajansına konuşan Cenova'da Özerk Liman İşçileri Kolektifi adlı bir grubun üyesi Ricky, "Filistin halkı bize onur ve direniş konusunda yine bir ders veriyor. Onlardan ders alıyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

