"İsrail'e silah yok": İtalyan işçiler Akdeniz'i kapatıyor
İtalya'da liman işçileri, İsrail'e silah sevkiyatını engellemek için İspanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Fas ve Almanya'daki işçilerle bir girişim başlatıyor. Girişimin büyük çaplı bir boykota dönüşmesi bekleniyor.
İtalya'da işçiler ve öğrenciler, İsrail'e silah taşıyan gemileri engellemek için protestoları büyütüyor.
İtalyan işçiler bugün ve yarın, Cenova kentinde bir araya gelerek İsrail'e silah sevkiyatlarını engellemek için girişim koordine edecek.
İtalyanlara; İspanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Fas ve Almanya'daki limanlardan sendikacıların da dahil olacağı belirtiliyor.
Bu girişimin, limanlardaki protestoları aşarak büyük çaplı bir boykota dönüşebileceği tartışılıyor.