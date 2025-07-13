İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıktı: “Handala” Gazze’ye gidiyor

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Bugün Handala gemisini yolcu etmek için limana gelen onlarca kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerlerindeki kefiyelerle birlikte “Özgür Filistin” sloganları attı. Norveç bandıralı geminin içinde tıbbi malzemeler, gıda, çocuklar için ekipmanlar ve ilaçlar olduğu, geminin Gazze kıyılarına yaklaşık bir hafta içinde varmasının beklendiği ifade edildi. Handala'nın bunun için yaklaşık bin 800 kilometrelik bir mesafeyi kat etmesi gerekecek.