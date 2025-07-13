İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıktı: “Handala” Gazze’ye gidiyor
İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan “Handala” gemisi, içindeki aktivistler ve insani yardımla birlikte Sicilya’dan ayrıldı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Handala” isimli gemi, içindeki yaklaşık 15 aktivist ile birlikte bugün yerel saatle 12.00 sıralarında İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıktı. Gazze'ye doğru yola çıkan geminin içinde insani yardım malzemelerinin olduğu belirtildi.
Koalisyon haziran ayında da İsrail’in Gazze’de devam eden ablukasını kırmak için yola çıkmış, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu isimler İsrail tarafından alıkonularak sınır dışı edilmişti.