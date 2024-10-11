İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı"
Lübnan'a hem havadan hem karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu. Apartmanlar ve küçük dükkanlardan oluşan yoğun bir yerleşim bölgesini hedef alan saldırıda 22 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasında güneyden tahliye edilen üçü çocuk, sekiz kişilik bir aile de vardı. İsrail'in hedef aldığı öne sürülen Hizbullah yetkilisi Wafiq Safa'nın ise saldırıdan kurtulduğu açıklandı. Öte yandan Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği füze saldırısında bir İsrailli öldü. Hizbullah, İsrail ile savaşın hala başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. (Haber: Derya Doğan)
İsrail bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı.
İsrail saldırıları Beyrut'un merkezinde apartmanlar ve küçük dükkanlardan oluşan yoğun bir yerleşim bölgesini vurdu.
Lübnanlı yetkililer, saldırılarda 22 kişinin öldüğünü ve 117 kişinin yaralandığını duyurdu.
Lübnan ordusu ise güneydeki İsrail saldırısında iki Lübnan askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını açıkladı.