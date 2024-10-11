İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı"

Lübnan'a hem havadan hem karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu. Apartmanlar ve küçük dükkanlardan oluşan yoğun bir yerleşim bölgesini hedef alan saldırıda 22 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasında güneyden tahliye edilen üçü çocuk, sekiz kişilik bir aile de vardı. İsrail'in hedef aldığı öne sürülen Hizbullah yetkilisi Wafiq Safa'nın ise saldırıdan kurtulduğu açıklandı. Öte yandan Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği füze saldırısında bir İsrailli öldü. Hizbullah, İsrail ile savaşın hala başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. (Haber: Derya Doğan)

İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 1

İsrail bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı.

İsrail saldırıları Beyrut'un merkezinde apartmanlar ve küçük dükkanlardan oluşan yoğun bir yerleşim bölgesini vurdu.

Lübnanlı yetkililer, saldırılarda 22 kişinin öldüğünü ve 117 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan ordusu ise güneydeki İsrail saldırısında iki Lübnan askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını açıkladı.

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DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 2

"HİZBULLAH YETKİLİSİ HEDEF ALINDI"

Üç güvenlik kaynağına göre İsrail, başkentteki saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisini hedef aldı.

Güvenlik kaynakları, Hizbullah'ın Lübnan güvenlik kurumlarıyla çalışmaktan sorumlu irtibat ve koordinasyon biriminin başında bulunan Wafiq Safa'nın İsrail saldırısından kurtulduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında güneyden tahliye edilen üçü çocuk sekiz kişilik bir ailenin de olduğunu açıkladı.

Lübnan hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının son bir yılda Lübnan'da en az 2 bin 169 kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

Ölümlerin çoğu, İsrail'in askeri harekâtını genişlettiği 23 Eylül'den bu yana yaşandı.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 3

LÜBNAN'DAN ATILAN FÜZELER BİR İSRAİLLİYİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Lübnan Hizbullahı, İsrail'in ölümcül saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor.

İsrail Kanal 12 bugünkü haberinde, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 20'den fazla roket atıldığını, sirenlerin çalmaya devam ettiğini bildirdi.

İsrail Kanal 14'e göre ise Yukarı Celile'deki Yar'on kasabasına Lübnan'dan atılan tanksavar füzesi sonucu bir İsrailli öldü, bir diğeri ağır yaralandı.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin bir bilgi paylaştı.

Gazeteye göre İsrail ordusu, Gazze'yi Ekim 2023'ten bu yana ilk kez "ikincil savaş alanı" olarak nitelendirdi ve Cibaliye'deki "askeri operasyonun" aylar sürebileceğini açıkladı.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 4

"KORKUNÇ BİR MANZARAYDI"

İsrail, saldırılar öncesinde tahliye uyarısında bulunmadı.

Beyrut'un güney banliyölerinden uzak olan bu bölgeye ilk kez saldırı düzenlendi.

Evi hasar gören mahalle sakini Ala'a Baydoun, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“Dua ediyordum. İlk saldırıyı duyduk ve evime geldiğini düşündüm. İkincisi birincisinden çok daha güçlüydü. Saldırının nerede olduğunu görmeye gittim ve evimin camlarının, pencerelerinin kırıldığını gördüm. Geldik ve bu sahneyi gördük. Korkunç bir manzaraydı, inanılmaz bir şeydi.”

İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 5

İSRAİL, ATEŞKESE GİDEN YOLU TIKIYOR

Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah, çatışmayı sona erdirmek için ateşkesi onayladı ancak İsrail'in saldırganlığı, diplomatik temasların önüne geçiyor. 

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Hadi Hachem, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, bu savaşı ve saldırganlığı sona erdirmenin tek yolunun diplomatik çözümler ve uluslararası kararların uygulanması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka bağlılık olduğunu söyledi.

Hizbullah medya şefı̇ Muhammed Afı̇f de bugün yaptığı açıklamada, örgütün Beyrut'un güney banlı̇yölerı̇nde sı̇lah depoladığı iddialarını yalanladı.

Hı̇zbullah, ı̇sraı̇l'ı̇n güney Lübnan'dakı̇ BM Barış Gücü askerlerı̇ne yönelı̇k saldırılarını kınadı.

Afif, Tel Aviv'in sadece başlangıç olduğunu, İsrail'in henüz "çok az şey gördüğünü" söyledi.

İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 6
İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı" - 7
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