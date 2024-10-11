İsrail'in Beyrut'a saldırısında 22 kişi öldü: "Korkunç bir manzaraydı"

İSRAİL, ATEŞKESE GİDEN YOLU TIKIYOR

Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah, çatışmayı sona erdirmek için ateşkesi onayladı ancak İsrail'in saldırganlığı, diplomatik temasların önüne geçiyor.

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Hadi Hachem, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, bu savaşı ve saldırganlığı sona erdirmenin tek yolunun diplomatik çözümler ve uluslararası kararların uygulanması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka bağlılık olduğunu söyledi.

Hizbullah medya şefı̇ Muhammed Afı̇f de bugün yaptığı açıklamada, örgütün Beyrut'un güney banlı̇yölerı̇nde sı̇lah depoladığı iddialarını yalanladı.

Hı̇zbullah, ı̇sraı̇l'ı̇n güney Lübnan'dakı̇ BM Barış Gücü askerlerı̇ne yönelı̇k saldırılarını kınadı.

Afif, Tel Aviv'in sadece başlangıç olduğunu, İsrail'in henüz "çok az şey gördüğünü" söyledi.