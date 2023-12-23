İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar

İsrail'in yerle bir ettiği Kamal Adwan Hastanesi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri gün yüzüne çıkıyor. Hastane yetkilileri, İsrail askerlerlerinin ölü hastaların cesetlerinin üzerinden buldozerle geçtiğini söyledi. Ayrıca, yetkililer İsrail ordusuna ait bir köpeğin tekerlikli sandalyedeki yaşlı bir adamı parçalayarak öldürdüğünü ve doktorları vurduğunu belirtti. İsrail askerlerinin kendilerine ateş edip alay ettiğini belirten görgü tanıkları, olayı "kabus" olarak niteledi.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 1

CNN International’da yer alan habere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi’ne baskın düzenleyen İsrail askerleri buldozerlerle ölü hastaların cesetlerinin üzerinden geçerek saygısızlık etti. Görgü tanıkları ayrıca, askeri eğitimli bir köpeğin tekerlekli sandalyedeki bir adamı parçaladığını ve terör bağlantılarını araştırdıktan sonra bile çok sayıda doktoru vurduğunu söyledi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 2

İddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçen hafta Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını iddia ettiği Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği sekiz günlük operasyonun ardından geldi. 

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 3

CNN International, hastanede görevli iki üst düzey sağlık personeli, bir başka doktor ve bir hastayla görüşerek yaşananları doğruladığını belirtti. Kurum ayrıca, bazı iddialara ilişkin video kanıtlarını da incelediğini aktardı.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 4

IDF, Hamas'ın Gazze'deki hastaneler gibi sivil kurumların içinde ve çevresinde terörist altyapıyı gizlediğini ve Hamas'ı Gazze Şeridi'nden çıkarmak için çalışırken bu kurumları hedef almanın şart olduğunu öne sürüyor. Ancak, insani yardım kuruluşları Gazze'deki tıbbi tesislerin temel hizmetleri veremez hale geldiğini belirtiyor.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 5

"BULDOZERLER İLE CESETLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİLER"

IDF'nin Kamal Adwan'daki operasyonlarıyla ilgili en ciddi iddialar arasında, askerlerin hastane kompleksinden ayrılırken, hastane avlusundaki derme çatma mezarlıklara yakın zamanda gömülmüş olan cesetleri çıkarmak için buldozerler kullandıkları yer alıyor. Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "Askerler bu sabah mezarları kazdı ve cesetleri buldozerlerle sürükledi, sonra da onları  buldozerlerle ezdi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.

Safiya’nın CNN ile paylaştığı video ve görüntülerde hastane arazisine dağılmış ve çürümüş insan kalıntıları görüldü.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 6

İddia, hastanenin hemşirelik müdürü Eid Sabbah ve bir başka hemşire Asmaa Tanteesh tarafından da desteklendi. Tanteesh, "Dışarıda, avludaki cesetler gözlerimizin önünde sürülüyordu. Tüm bu süre boyunca onlara bağırıp çağırdık ama çığlıklarımızı kimse duymadı.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 7

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

IDF'nin hastane bölgesinden çekilmesinden hemen önce, 15 Aralık'ta çekilen uydu görüntüleri hastane kompleksinin dışındaki yerle bir olmuş arazi görüldü. IDF,  yorum için kendisine ulaşıldığında iddiaları doğrudan ele almadı, ancak hastanede bir operasyon gerçekleştirdiğini kabul etti. CNN'e yapılan açıklamada "Askerler, bazıları 7 Ekim'deki korkunç katliamda yer alan 80 teröristi yakaladı." denildi.

Bu hafta başında IDF, hastane müdürünün sorgulanmasına ilişkin bir video yayınladı ve hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığını kabul ettiğini belirten bir açıklama yayınladı. İfadenin baskı altında alınıp alınmadığı belli değildi. Pediatri müdürü Ebu Safiye ve başhemşire Sabbah, hastanenin sadece tıbbi hizmet verdiğini ve tutuklananların sivil ve sağlık çalışanı olduğunu savundu.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 8

“BANA ATEŞ ETTİLER VE GÜLDÜLER”

Ebu Safiye ayrıca İsrail askerlerinin şüpheli olmadıklarını bildikleri kişilere kasıtlı olarak eziyet ettiklerini iddia ettiği çok sayıda olay anlattı.

Ebu Safiye, Dr. Ayman Rajab adlı bir doktorun sorgulandıktan sonra askerler tarafından serbest bırakıldığını ve daha sonra hastaneye geri dönmeye çalışırken göğsünden vurulduğunu söyledi. Safiye, başka bir doktorun bacağından vurulduğunu ve kendi oğlunun da karnından vurulduğunu ekledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da bu iddiayı yineleyerek en az beş tutuklunun hastaneye dönmeleri söylendikten sonra IDF askerleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Kamal Adwan'da mahsur kalan Ebu Safiye, yaralı meslektaşları ve oğlunun bir ambulans gelip onları başka bir hastaneye taşıyana kadar yol boyunca sürünmelerini izlediğini söyledi.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 9

Bir başka örnekte ise Ebu Safiye, askerlerin Cuma günü sabahın erken saatlerinde kendisini arayarak hastane dışındaki bazı hareketleri kontrol etmesini istemeleri üzerine kendisinin de hedef haline geldiğini  belirtti.

Safiye, İsrail askerlerinin emirlerini uygulayarak hastanenin önüne geldiğini, yerde yatan yaralı bir yaşlı adam bulduğunu söyledi. Ancak Ebu Safiye adama yaklaşmaya çalışırken, onu izleyen askerlerin ateş etmeye başladığını aktardı.  "Bana ateş ettiler, güldüler ve alay ettiler.” diyen Ebu Safiye, şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 10

"Ateşlerinden kaçtım ama beni tekrar aradılar ve yaralı adamı tekrar içeri götürmemi istediler. Sonunda adamı içeri getirdim ama çok geç oldu. Tıbbi kaynakların yetersizliği nedeniyle adam hastanede tedavi edilemedi ve yaralarından dolayı öldü.”

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 11

"ASKERİ KÖPEK TEKERLİKLİ SANDALYEDEKİ ADAMI PARÇALADI"

Ebu Safiye'ye göre bir başka olayda da İsrail ordusuna ait kameralı köpekler keşif için hastaneye gönderildi. Köpeklerden biri tekerlekli sandalyeye bağlı yaşlı bir adama saldrırıp onu parçaladı. 

Ebu Safiye, "Adam acı içinde çığlık attı. Çocuklar ve kadınlar sahnenin dehşetinden ağlıyordu. Kimseye yardım edemedim. Bu sahne kabusların ötesindeydi. Askerlerinden biri köpeği almaya geldi ve yaşlı adama ve köpeğin ona yaptıklarına gülüyordu." dedi. 

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 12

Hastanede kırık bacağı için tedavi gören bir çocuk da köpeklerin hastaneye girdiğini ve yaşlı bir adama saldırdığını hatırladı. Çocuk, "İsrailliler köpeklerin gelip bize saldırmasına izin verdi. Bize işkence etti. Bize doğru ateş ettiler. Geceler korkunçtu, buraya geldiğimizden beri hiç uyumadık." dedi.

İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar - 13
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