İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlekli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar

"BULDOZERLER İLE CESETLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİLER"

IDF'nin Kamal Adwan'daki operasyonlarıyla ilgili en ciddi iddialar arasında, askerlerin hastane kompleksinden ayrılırken, hastane avlusundaki derme çatma mezarlıklara yakın zamanda gömülmüş olan cesetleri çıkarmak için buldozerler kullandıkları yer alıyor. Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "Askerler bu sabah mezarları kazdı ve cesetleri buldozerlerle sürükledi, sonra da onları buldozerlerle ezdi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.

Safiya’nın CNN ile paylaştığı video ve görüntülerde hastane arazisine dağılmış ve çürümüş insan kalıntıları görüldü.