İsrail'in Filistin'deki hastaneye yaptığı operasyon kan dondurdu: Cesetleri buldozerlerle ezdiler, tekerlikli sandalyadeki adamı köpeğe parçalattılar
İsrail'in yerle bir ettiği Kamal Adwan Hastanesi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri gün yüzüne çıkıyor. Hastane yetkilileri, İsrail askerlerlerinin ölü hastaların cesetlerinin üzerinden buldozerle geçtiğini söyledi. Ayrıca, yetkililer İsrail ordusuna ait bir köpeğin tekerlikli sandalyedeki yaşlı bir adamı parçalayarak öldürdüğünü ve doktorları vurduğunu belirtti. İsrail askerlerinin kendilerine ateş edip alay ettiğini belirten görgü tanıkları, olayı "kabus" olarak niteledi.
CNN International’da yer alan habere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi’ne baskın düzenleyen İsrail askerleri buldozerlerle ölü hastaların cesetlerinin üzerinden geçerek saygısızlık etti. Görgü tanıkları ayrıca, askeri eğitimli bir köpeğin tekerlekli sandalyedeki bir adamı parçaladığını ve terör bağlantılarını araştırdıktan sonra bile çok sayıda doktoru vurduğunu söyledi.