İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali yayılıyor. Hamas, 5 günlük ateşkes karşılığında 70'e kadar rehineyi serbest bırakabileceklerini açıkladı. Gazze'de can kaybı 11 bini aşarken, İsrail ordusu kara operasyonunda ölen asker sayısının 46'ya yükseldiğini duyurdu. Gazze'deki hastanelerde ise durum gittikçe kötüleşiyor.

İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 1

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.

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İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 2

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayısının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 3

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü ve 4 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 2 askerin Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 4

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 5

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 6
İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması - 7
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