İsrail'in Gazze işgali: Hamas'tan esir açıklaması
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali yayılıyor. Hamas, 5 günlük ateşkes karşılığında 70'e kadar rehineyi serbest bırakabileceklerini açıkladı. Gazze'de can kaybı 11 bini aşarken, İsrail ordusu kara operasyonunda ölen asker sayısının 46'ya yükseldiğini duyurdu. Gazze'deki hastanelerde ise durum gittikçe kötüleşiyor.
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.