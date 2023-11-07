İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliselerin hedef alındığı saldırılarda yarısı çocuk olmak üzere en az 10 bin Filistinli öldürüldü ve 25 bin kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarında yasaklı fosfor bombası kullandığı kanıtlandı. Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararlar ABD tarafından veto edildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılar ile İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı.