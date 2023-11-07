İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu

EDOĞAN'DAN "İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Filistin'e destek mitinginde, "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Ekim'de Hamas’ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçladı.



İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesinden kara saldırısı teşebbüsünde bulundu.



Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin saldırı girişimini püskürttü ve çatışmalarda biri subay 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.



Hamas, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli esirleri serbest bırakmasını önerdi ancak İsrail, bu öneriyi reddetti.