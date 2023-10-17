İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısından ilk fotoğraflar
İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullandı. Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi. Ajanslar hastane saldırısını bu fotoğraflarla dünyaya duyurdu. İşte Gazze'deki hastane saldırısından çarpıcı fotoğraflar...
İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ajanslar hastane saldırısını bu fotoğraflarla dünyaya duyurdu. İşte Gazze'deki hastane saldırısından çarpıcı fotoğraflar...