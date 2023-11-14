İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler

BM: HASTALARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞIMA İMKANI YOK

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, hastaneler ve civarlarındaki askeri operasyonların hastaları ve personeli korumak için önlem alarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizerek "Hastaları, Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok." uyarısında bulundu.

Hastaneden su almak için çıkan kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bilgisini edindiklerini kaydeden de Domenico, keskin nişancıların kim olduğunu teyit etmenin mümkün olmadığını söyledi.