İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler
Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail ordusu Gazze'yi yerle bir etti. Onbinden fazla insan ölürken, günlerdir elektriksiz olan bölgede yiyeceğin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Dünyadan ise çatışmalara yönelik farklı tepkiler gelse de sivil ölümleri herkesi endişelendirmiş durumda.
MISIR: İSRAİL YARDIMLARIN GİRİŞİNE ENGEL OLUYOR
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını içeren basın açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık" ifadelerini kullandı.
"Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır" diyen Ebu Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.
Ebu Zeyd, "Sınırın kapalı olduğunu öne sürenler, bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baksın." dedi.