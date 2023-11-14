İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler

Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail ordusu Gazze'yi yerle bir etti. Onbinden fazla insan ölürken, günlerdir elektriksiz olan bölgede yiyeceğin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Dünyadan ise çatışmalara yönelik farklı tepkiler gelse de sivil ölümleri herkesi endişelendirmiş durumda.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 1

MISIR: İSRAİL YARDIMLARIN GİRİŞİNE ENGEL OLUYOR

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını içeren basın açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık" ifadelerini kullandı.

"Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır" diyen Ebu Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.

Ebu Zeyd, "Sınırın kapalı olduğunu öne sürenler, bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baksın." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 2

YUNANİSTAN: KİMSE ÇATIŞMANIN TIRMANDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konrad Adenauer Vakfı'nda bir panele katılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "(Gazze) Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor." diye konuştu.

Miçotakis, konuşmasında, mevcut sorunları ele almak için Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında daha yakın bir diyaloğun öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istediğini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'da ağırlamamak için bir neden değil." dedi.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 3

"ATEŞKES İNSANİ BİR ÇAĞLIK"

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, Gazze'deki krize askeri ya da siyasi bir cevabı olmadığını dile getirerek, ancak ateşkes çağrısının, birçok inançtan ve hiçbir inançtan olmayan insanlardan duydukları "ahlaki bir çığlık" olduğuna işaret etti.

Bölgede akan kanın durması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de acil ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması gerektiğini belirten Welby, "Uluslararası insancıl hukuk, barbarlığa karşı bizim kalkanımızdır. Uluslararası hukukun ihlaline ilişkin tüm iddiaların ilgili makamlar tarafından soruşturulması gerekmektedir. Ancak, bir dini lider olarak şunu söyleyebilirim ki; bu kadar çok sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zarar ahlaki olarak haklı gösterilemez." dedi.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 4

"FELAKET GÖZLER ÖNÜNDE GERÇEKLEŞİYOR"

nirleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hafta sonu muhataplarıyla yoğun görüşmeler yürüttüğünü aktaran Dujarric, "Durum çok ciddi. Önümüzdeki birkaç günde olabileceklerden ciddi endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.

Dujarric, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." dedi.

BM'nin insani ateşkes çağrısı konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Dujarric, "Böylelikle her damla yakıt ya da bir ambulansın geçişi için müzakere etmek zorunda kalmayız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 5

BM: HASTALARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞIMA İMKANI YOK

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, hastaneler ve civarlarındaki askeri operasyonların hastaları ve personeli korumak için önlem alarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizerek "Hastaları, Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok." uyarısında bulundu.

Hastaneden su almak için çıkan kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bilgisini edindiklerini kaydeden de Domenico, keskin nişancıların kim olduğunu teyit etmenin mümkün olmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 6

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin sürgününe ve Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilemeyeceğini söyledi.

Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinliler ile İsrailliler arasında ve bölgede barış için çözüm bulmalıyız. Bugün yaşadığımız dramatik kriz ve hem İsrail hem Filistin tarafındaki çok büyük can kayıpları, uluslararası camianın siyasi ve ahlaki olarak başarısızlığını gösteriyor. Bir çözüm bulmakta başarısız olduk. Bu durum nedeniyle şimdi herkesin çözüm ihtiyacının vazgeçilmez olduğunu anlaması lazım. Çözüm de iki devletli bir gelecek olmalı."

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 7

BREZİLYA'DAN İSRAİL'E ELEŞTİRİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar" ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırı yaparken "hiçbir kriteri" gözönünde bulundurmadığını savunan Lula da Silva, masum insanların hedef alındığını söylerken öte yandan İsrail'den ve Gazze'den tahliye edilen Brezilya vatandaşlarına değinen Lula da Silva, "büyük fedakarlıklarla" ve "İsrail'in iyi niyetine bağlı olarak" Brezilyalıların ülkeye getirildiğini belirtti. 

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 8

ÜRDÜN: TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞAN BİR İSRAİL HÜKÜMETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıya olduklarını ve Filistin'de gelecekte yaşanacakların daha da kötü olacağını ifade etti.

Bakan Safedi, "(Filistin'de) Gelecek daha da kötü (olacak). Çünkü tüm kırmızı çizgileri aşan ve ihlal etmediği hiçbir uluslararası hukuk bırakmayan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız.” dedi.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 9

SUNAK: SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINMALI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunurken "uluslararası hukuk çerçevesinde" hareket etmesi konusunda net olduklarını belirterek, "Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunması gerektiğine dikkati çeken Sunak, ancak İsrail'in tepkisinin bir parçası olarak "yapması gereken pek çok şey olduğunun" altını çizdi.

Sunak, "(İsrail'in) Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği konusunda net olduk. Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki işgaline dünyadan tepkiler - 10
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