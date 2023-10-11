İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü

İsrail ve Hamas çatışmalarında beşinci gününde devam ederken, ABD'li uydu şirketi Maxar, İsrail'İn hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkımın uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bölgedeki konutların yanarak adeta küle döndüğü görülüyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 1

Hamas militanlarının saldırısından günler sonra İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından, uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 2

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve yıkımı, Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önceden bildirilmiş ve Netanyahu "nesiller boyu yankılanacak" bir misilleme yapılacağını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 3

Maxar Technologies'e ait uydu görüntüleri, hava saldırısından kaynaklanan patlamaları ve yanan konutları gösterdi. Görüntülere göre Gazze'deki Al-Sousi ve Al Gharbi camileri de yıkıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 4

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail’in hava saldırılarının Gazze'nin Şeyh Radvan ve Al-Nasr mahallelerindeki evleri hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 5

Diğer taraftan, Gazze 2007 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor ve bu durum Filistinli siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dar toprak şeridi yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor. 

İsrail, Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "tam kuşatma" ilan etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 6

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 7

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 8

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 9

Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 10

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü - 11

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER