İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü
İsrail ve Hamas çatışmalarında beşinci gününde devam ederken, ABD'li uydu şirketi Maxar, İsrail'İn hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkımın uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bölgedeki konutların yanarak adeta küle döndüğü görülüyor.
Hamas militanlarının saldırısından günler sonra İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından, uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.