İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi: Evler küle döndü

Diğer taraftan, Gazze 2007 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukasına maruz kalıyor ve bu durum Filistinli siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dar toprak şeridi yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

İsrail, Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "tam kuşatma" ilan etti.