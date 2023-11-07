İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliselerin hedef alındığı saldırılarda yarısı çocuk olmak üzere en az 10 bin Filistinli öldürüldü ve 25 bin kişi yaralandı. İsrail'in saldırılarında yasaklı fosfor bombası kullandığı kanıtlandı. Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararlar ABD tarafından veto edildi.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılar ile İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı.

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İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 2

İsrail ordusu, aynı gün abluka altındaki Gazze'den silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını ve savaş durumu ilan ettiğini duyurup, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 3

İSRAİL TARAFINA SIZAN FİLİSTİNLİ SİLAHLI GRUPLARLA ÇATIŞMALAR

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, 7 Ekim'de sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grubun Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 4

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarı çapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

Böylece Gazze Şeridi dışındaki çatışma büyük oranda sona erdi ve sıcak çatışmayla başlayan olaylar İsrail'in Gazze'yi gün geçtikçe daha şiddetli bombaladığı bir sürece evrildi.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 5

Bu saldırılarla eş zamanlı olarak saldırıları protesto eden Batı Şeria'daki Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalesinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim'de çatışmalar başladı. Hizbullah, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail de Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e destek amacıyla askeri yardımların yola çıktığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 6

İsrail, 13 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Güneye doğru hareket eden yerinden edilmiş kişilerin oluşturduğu konvoy İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırılarda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin saldırılarına rağmen ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya başta olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail'in saldırılarına kınama açıklaması yayımlamaktan kaçındı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri tarafından gazetecileri hedef alan saldırıda Reuters Haber Ajansı çalışanı kameraman Abdullah hayatını kaybetti, 6 medya mensubu yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 7

İSRAİL, GAZZE'YE GIDA, ELEKTRİK VE YAKIT AKIŞINI KESTİ

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tam kuşatmaya alınacağını ve bölgeye elektrik, gıda ve yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. İsrail güçleri, daha sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelledi ve elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti.

Batı ülkelerinin çoğu hariç olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını keserek savaş suçu işlediğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 8

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" söyledi. Gallant da 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin "tüm kısıtlamaları kaldırdığını ve tam taarruza" geçtiğini kaydetti.

Bu açıklamadan sonra İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını şiddetlendirdi. Saldırılarda hedef gözetmeksizin yerleşim yerleri vuruldu.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 9

BATILI ÜLKELER İSRAİL'iN SALDIRILARINI DESTEKLEDİ

Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırarak sivilleri katletmesini görmezden gelmenin ötesinde açıkça destekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 10

İsrail'in saldırılarında Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hamas, 11 Ekim'de esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadın ile çocuğunu serbest bıraktı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 günde Gazze'ye saldırılarında 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 11

İSRAİL'İN YASAKLI FOSFOR BOMBASI KULLANDIĞI KANITLANDI

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri saldırılarında beyaz fosfor kullandığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin fosfor bombası kullandığına dair kanıtları paylaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı da 13 Ekim'de Durra Çocuk Hastanesi'nin fosfor bombasıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 12

ATEŞKES ÇAĞRISI ABD TARAFINDAN VETO EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 16 Ekim'de Rusya tarafından sunulan ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarı ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmedi.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'nin kuzeyinde on binlerce hastanın tedavi gördüğü 22 hastanenin tahliye edilmesini istedi ve 15 Ekim'de El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 13

İSRAİL'İN HASTANE SALDIRISI KAMUOYUNDA İNFİALE YOL AÇTI

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim akşamında düzenlediği saldırıda ise 471 kişi hayatını kaybetti.

Filistinler ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarda en yüksek can kaybının yaşandığı olay, dünya kamuoyunda infiale neden oldu.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 14

Bunun ardından 18 Ekim'de Brezilya'nın sunduğu ve Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısını içeren karar tasarısı, 15 üyeden 12'sinin kabul etmesine rağmen yalnızca daimi üye ABD'nin vetosu nedeniyle geçmedi.

Suriye ve Irak'ta İran destekli milisler, İsrail'e açık destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılara başladı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 15

İSRAİL SİVİLLERİN SIĞINDIĞI TARİHİ KİLİSEYİ BOMBALADI

İsrail, 20 Ekim'de Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldı; saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırı sonucu tarihi kilise büyük hasar gördü.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açılarak saldırıların ardından insani yardımların ilk kez Gazze'ye girişi sağlandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 23 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, elindeki İsrailli sivil esirlerden ikisini daha "insani ve sağlık gerekçeleriyle" serbest bıraktı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 16

GUTERRES: HAMAS'IN SALDIRILARI DURDUK YERE ORTAYA ÇIKMADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hamas'ın saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını" belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı, açıklamalarına tepki gösterdiği Guterres ile görüşmesini iptal etti.

ABD'nin 26 Ekim'de BMGK'ye sunduğu ancak Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmayan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuyla reddedildi. Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısını içeren karar tasarısı da ABD ve İngiltere'nin vetosuyla karşılaştı.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 17

EDOĞAN'DAN "İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Filistin'e destek mitinginde, "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Ekim'de Hamas’ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesinden kara saldırısı teşebbüsünde bulundu.

Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin saldırı girişimini püskürttü ve çatışmalarda biri subay 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Hamas, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli esirleri serbest bırakmasını önerdi ancak İsrail, bu öneriyi reddetti.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 18

İSRAİLLİ BAKAN'DAN GAZZE'YE NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ


İsrail'in Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılabileceği tehdidinde bulundu. İsrailli Bakan'ın ifadeleri, İslam ülkeleri arasında infiale yol açtı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 4 Kasım'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 19

Filistinli gruplar, saldırı sırasında işgal altındaki Filistin topraklarına 5 binden fazla roket ve havan ateşlerken çok sayıda İsrail askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 20

49 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in 5 Kasım'daki saldırılarında AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

İsrail güçlerinin saldırılarında Gazze ve Lübnan'da 4'ü kadın 49 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 21

1 MİLYON 600 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, İsrail'in Gazze kenti sakinlerini yerinden etmek için barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını belirtti.

Bezm, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi." dedi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'deki şiddetli saldırılarında bir ay geride kaldı: Savaş suçları damga vurdu - 22

İsrail’e göre, 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükseldi. Filistinli gruplar ve bölgedeki gazeteciler ise İsrail'in Gazze'de öldürülen askerlerinin sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında ayrıca 89 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail güçleri arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 63 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti, 4 İsrail askeri öldü.

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