İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Özellikle şeridin kuzeyi için yayımlanan tahliye emirleriyle İsrail'in “Generallerin Planı” olarak nitelenen "yok etme" planını uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Son olarak İsrail ordusu, kuzeydeki bazı sağlık merkezlerini bombaladı, bazı sağlık merkezlerini ise tahliyeye zorladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla evlerinden ediyor.
İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.