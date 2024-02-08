İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren İsrail bombardımanı, açlık ve yoksulluğu derinleştirdi. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve sığınacak yer arayan aileler, yemek bulmak konusunda zorlanıyor. Filistinli çocuklar açlıkla mücadele ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu - 1

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları insani krizi derinleştirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) bildirdiğine göre saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de açlık 12 kat arttı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu - 2

Bombardıman nedeniyle yerinden edilen Filistinli aileler sığınak ararken, bir yandan da çocuklarını doyurabilmek için mücadele veriyor.  Öte yandan BM'ye göre gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, temiz su ve hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ciddi risk altında.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu - 3

Gazze`nin güneyindeki Refah kentine bugün düzenlenen saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana, İsrail saldırılarında, Gazze'de 10 bine yakın çocuğun da öldürüldüğü belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu - 4

Hamas'ın ateşkes koşullarını kabul etmeyen ve "saldırıya devam" mesajı veren İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırılarını yoğunlaştırdı.  BM yetkilileri 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse yarısının sığındığı sınır şehrinde yaşanabilecek "insani kabus" konusunda uyardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu - 5

Gazze Şeridi'nde can güvenliklerini sağlamak için evlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinli bir aile ise Refah'ta barınacak çadır bulamadığı için bir tavuk çiftliğinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

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