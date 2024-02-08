İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu

Bombardıman nedeniyle yerinden edilen Filistinli aileler sığınak ararken, bir yandan da çocuklarını doyurabilmek için mücadele veriyor. Öte yandan BM'ye göre gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, temiz su ve hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ciddi risk altında.