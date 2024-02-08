İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Açlık çocukları vurdu
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren İsrail bombardımanı, açlık ve yoksulluğu derinleştirdi. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve sığınacak yer arayan aileler, yemek bulmak konusunda zorlanıyor. Filistinli çocuklar açlıkla mücadele ediyor.
İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları insani krizi derinleştirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) bildirdiğine göre saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de açlık 12 kat arttı.