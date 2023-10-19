İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün)
İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin insani yardım taşıyan 20 TIR'ın Gazze'ye geçişi için refah sınır kapısını açmayı kabul ettiğini söyledi.
İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı önceki gece yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.