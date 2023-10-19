İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün)

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin insani yardım taşıyan 20 TIR'ın Gazze'ye geçişi için refah sınır kapısını açmayı kabul ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 1

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı önceki gece yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 2

471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İsrail savunma güçleri, son 24 saatte Gazze şeridi boyunca bir çok askeri hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 3

İSRAİL ORDUSUNUN HASTANE SALDIRISIYLA İLGİLİ "KANIT" OLARAK SAVUNDUĞU İDDİALAR ÇELİŞTİ

İsrail ordusu, iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin "telefon tapelerini" sosyal medyadaki X hesabından yayımladı.

Paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihad mensuplarının konuşmaları değil Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor.

Konuşmalarda bir "Hamaslı" diğer "Hamaslı"ya, "…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor” diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli "söyleniyor" şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin sabah Batılı medya mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında da yazılı tercümesini dağıttığı telefon tapelerinde, "Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış" ifadesi duyuluyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 4

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini tamamlamasının ardından bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini topladı, jetler Gazze'de yine bir hastanenin yakınlarını vurdu. Tel Aviv'de ise saldırı sirenleri duyuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 5

İSRAİL'DEN HASTANE YAKININA SALDIRI

Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'nin yakınını vurduğunu açıkladı.

Hastanede, Gazze'ye yönelik bombardıman yüzünden yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinli bulunduğu belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi.  

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 6

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 4 BİN 400'ü AŞTI

Filistin-İsrail çatışması her iki taraftan da 4 bin 400'den fazla kişinin hayatına mal oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda toplam 3 bin 61 Filistinlinin öldüğünü ve 13 bin 750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail tarafındaki ölü sayısının ise bin 400'ün üzerine çıktığı ve 4 bin 229 kişinin de yaralandığını belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 7

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 TIR'ın geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan da, "Daha fazla TIR'ın geçişine izin verileceğini umuyoruz" açıklaması yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 8
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 9
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün) - 10
DAHA FAZLA GÖSTER