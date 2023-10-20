İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün)
İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Piyade birlikleri Gazze sınırı yakınında toplandı. Yakında Filistin yerleşimlerini içeriden görecekler. Emir gelecek" diye konuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu da Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak "hazırız" mesajı verdi. Öte yandan İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.