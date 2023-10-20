İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün)

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Piyade birlikleri Gazze sınırı yakınında toplandı. Yakında Filistin yerleşimlerini içeriden görecekler. Emir gelecek" diye konuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu da Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak "hazırız" mesajı verdi. Öte yandan İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 2

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı 17 Ekim'de yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı.

Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 3

GAZZE'DE RUM ORTODOKS KİLİSESİ'NE SALDIRI

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 4

İSRAİL ORDUSU: HALİHAZIRDA GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 5

Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız." dedi.

İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Hagari ayrıca, 100'ü aşkın İsraillinin kayıp olduğunu ve ailelerine bu konuda bilgi verildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 6

KARA OPERASYONU AN MESELESİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Piyade birlikleri Gazze sınırı yakınında toplandı. Yakında Filistin yerleşimlerini içeriden görecekler. Emir gelecek" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 7

Bununla birlikte İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı.

Bu iki gelişme kara harekatının eli kulağında yorumlarına neden oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 8

NETANYAHU'DAN SINIRDA "HAZIRIZ" MESAJI

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in olası kara operasyonunun Güvenlik Kabinesi'nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim'den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.

İsrail yönetiminden dün gelen açıklamalarda, İsrail ordusunun olası kara harekatına ilişkin sinyaller verilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da dün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "hazırız" mesajını verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 9
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 10

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 4 BİN 400'ü AŞTI

Filistin-İsrail çatışması her iki taraftan da 4 bin 400'den fazla kişinin hayatına mal oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda bin 524'ü çocuk, 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü ve 13 bin 750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail tarafındaki ölü sayısının ise bin 400'ün üzerine çıktığı ve 4 bin 229 kişinin de yaralandığını belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 11
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 12
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 14. gün) - 13
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