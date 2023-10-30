İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün)

İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan yoğun saldırılara başladı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 2

"İSRAİL'İN GAZZE'YE SAVAŞI HOLOKOST'U BİLE GERİDE BIRAKTI"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hastanelerdeki jeneratörlerin ve su arıtma santrallerinin çalışması, fırınların, ambulansların, sivil savunma ekiplerinin hizmet verebilmesi için acilen akaryakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bezm, İsrail'in, Holokost'u bile geçen savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in gelen yardımların Filistinli direniş gruplarına gittiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bezm, İsrail'in gülünç iddialarının kimseyi inandıramayacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 3

Bezm, "Buradaki tehlikeli insani durumları değerlendiren, Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlardır ve onlar da işgalcilerin suçlarının yol açtığı felaket konusunda fikir birliğine varmışlardır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki halka karşı işlediği suçları gerekçelendirmek için yalanlar ortaya attığını kaydeden Bezm şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi dünyadan izole etmeye yönelik her türlü tanımı aşan suçları, onu kan ve katliam üzerine kurulu bu oluşumun vahşetini fark eden tüm dünya halkları arasında yalnızlaştırdı."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 4

"İSRAİL, 1500'Ü AŞKIN KİŞİNİN SIĞINDIĞI İKİ MERKEZİ VURMAKLA TEHDİT ETTİ"

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Başka bir açıklamada ise İsrail'in hastaneleri doğrudan bombalamakla tehdit etmesi ve bu mekanların boşaltılmasını istemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, hastanelerin çevresini bombalamaya devam etmesi ve buraları direkt hedef almakla tehdit etmesinin, bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 5

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 6
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 7
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün) - 8
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