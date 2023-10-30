İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 23.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" bildirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan yoğun saldırılara başladı.