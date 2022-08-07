İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Öte yandan İsrail, düzenlediği saldırıda İslami Cihad komutanı Halid Mansur'u öldürdüğünü açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.08.2022 - 11:52

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 1

'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki 'de hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 2

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Saldırılarda aralarında 6'sı çocuk, 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 3

Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 4

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 5

İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 6

Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 7

SALDIRILAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 8

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 9

İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİLERİNDEN MANSUR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Halid Mansur'u öldürdüklerini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 10

İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 11

BMGK GAZZE İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 12

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da tepkiler sürüyor. İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde saldırıları protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 32'ye yükseldi - 13

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı. Bir açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınayan dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

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