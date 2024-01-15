İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 101. gününde sürerken, İsrail, bir kez daha savaşın aylarca süreceğini ancak bunun daha çok nokta operasyonlar olacağını duyurdu. Gazze ve Han Yunus'ta şiddetli çatışmalar yaşanırken, İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir bölgesindeki 200 Filistinliye "kendi evlerini veya evin bir bölümünü yıkmaları" için ihtar mektubu gönderdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 1

101. gününe giren İsrail-Hamas savaşında İsrail ordusu Gazze'nin güneyini ve kent merkezini havadan ve tank atışlarıyla vurmayı sürdürüyor. 

İletişim ve internet servislerinin çökmesi nedeniyle sivillere yardımda da aksamalar yaşanıyor. 

Bureyc ve Megazi Mülteci Kampları'nda da yoğun çatışmalar yaşanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 2

İsrail ordusu, Hamas'a ait çok sayıda silah deposunun da imha edildiğini kaydetti. 

Ordudan yapılan açıklamada, savaşın aylarca sürebileceği, bunun da daha çok hedefli operasyonlar olacağı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 3

İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında da hareketli saatler yaşandı.

Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah güçleri İsrail'e yönelik saldırı düzenledi. İsrail ordusu ise havadan Hizbullah hedeflerini vurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 4

İSRAİL GÜÇLERİ GIDA YARDIMI İÇİN TOPLANAN BİNLERCE FİLİSTİNLİNİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı.

İsrail güçlerinin açtığı ateşte çok sayıda Filistinli vurularak yaralanırken, olayın ardından yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 5

Yaklaşık 800 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine bir aydır ilk kez bugün gıda yardımı ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 6

İSRAİL, DOĞU KUDÜS'TE YAŞAYAN 200 FİLİSTİNLİYE "KENDİ EVLERİNİ YIKMALARI" İÇİN TEBLİGAT GÖNDERDİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Doğu Kudüs'te de gerginlik yaşandı.

İsrail, Doğu Kudüs'te yaşayan 200 Filistinliye "kendi evlerini yıkmaları" için tebligat gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre,  İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yaşayan 200 Filistinli aileye gönderdiği tebligatta bazı evlerin tamamen, bazılarının kısmen yıkılacağına ilişkin bilginin yer aldığı, söz konusu evlerin yıkılması için farklı süreler tanındığı aktarıldı.

Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmalarının talep edildiği, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkılacağı ve ağır para cezalarının uygulanacağının bildirildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 7

ÖLÜ SAYISI 24 BİNE DAYANDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 101 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da 24 bine dayandı.

7 Ekim'den bu yada ölen Filistinli sayısı 23 bin 968’e, yaralıların sayısı ise 60 bin 582’ye yükseldi.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin yüzde 70’inin ise kadın ve çocuklar olduğu açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 8

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİNDE "SONA GELİNDİ" İDDİASI

Öte yandan ABD basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD’nin Gazze Şeridi’ne yönelik taleplerinin İsrail tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden’ın destek verdiği İsrail hükümetine karşı "sabrının tükendiği" iddia edildi.

Haberde, yetkilinin ABD yönetiminin İsrail'in Gazze savaşıyla ilgili son taleplerinin çoğunu reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı vurgulanarak, "Durum berbat ve çıkmaza girmiş durumdayız. Başkan'ın sabrı tükeniyor" dediği bildirildi.

Haberde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail'e yaptığı son ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine İsrail'in çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze’ye ilişkin planının "hayal ürünü" olduğunu açıkça ifade ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 9

İSRAİL'DE HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR DA SÜRÜYOR

İsrail'de de on binlerce kişi de Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için Tel Aviv'de 24 saat önce başlattıkları protesto gösterilerine devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın - 10

Eyleme katılanlar "100 gün 100 gece cehennem" yazılı pankartlar taşıyarak Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını ve "savaşı yönetememekle" suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor.

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