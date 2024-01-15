İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın

İSRAİL, DOĞU KUDÜS'TE YAŞAYAN 200 FİLİSTİNLİYE "KENDİ EVLERİNİ YIKMALARI" İÇİN TEBLİGAT GÖNDERDİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Doğu Kudüs'te de gerginlik yaşandı.

İsrail, Doğu Kudüs'te yaşayan 200 Filistinliye "kendi evlerini yıkmaları" için tebligat gönderdi.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yaşayan 200 Filistinli aileye gönderdiği tebligatta bazı evlerin tamamen, bazılarının kısmen yıkılacağına ilişkin bilginin yer aldığı, söz konusu evlerin yıkılması için farklı süreler tanındığı aktarıldı.



Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmalarının talep edildiği, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkılacağı ve ağır para cezalarının uygulanacağının bildirildiği ifade edildi.