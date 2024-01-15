İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 101. gün | Filistinlilere skandal çağrı: Evlerinizi yıkın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 101. gününde sürerken, İsrail, bir kez daha savaşın aylarca süreceğini ancak bunun daha çok nokta operasyonlar olacağını duyurdu. Gazze ve Han Yunus'ta şiddetli çatışmalar yaşanırken, İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir bölgesindeki 200 Filistinliye "kendi evlerini veya evin bir bölümünü yıkmaları" için ihtar mektubu gönderdi.
101. gününe giren İsrail-Hamas savaşında İsrail ordusu Gazze'nin güneyini ve kent merkezini havadan ve tank atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.
İletişim ve internet servislerinin çökmesi nedeniyle sivillere yardımda da aksamalar yaşanıyor.
Bureyc ve Megazi Mülteci Kampları'nda da yoğun çatışmalar yaşanıyor.