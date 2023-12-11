İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. güne girildi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı, 50 bine yakın Filistinli yaralandı. Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus, İsrail tarafından yoğun bir şekilde bombalanıyor. Harabeye dönen Şeyaya kentine İsrail bayrak çekti. Gazze'nin hem güneyinden hem kuzeyinden şiddetli çatışma haberleri geliyor. İşte Gazze'deki son durum...
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırları çatışmaların 66. gününde devam ediyor. Saldırının odağında Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus var.