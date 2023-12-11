İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. güne girildi. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı, 50 bine yakın Filistinli yaralandı. Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus, İsrail tarafından yoğun bir şekilde bombalanıyor. Harabeye dönen Şeyaya kentine İsrail bayrak çekti. Gazze'nin hem güneyinden hem kuzeyinden şiddetli çatışma haberleri geliyor. İşte Gazze'deki son durum...

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 1

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırları çatışmaların 66. gününde devam ediyor. Saldırının odağında Gazze'nin en büyük kenti Han Yunus var.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 2

Kentten, sürekli yoğun duman yükseliyor. Bombardımanın şiddeti sınırdan görülebiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 3

Bölgeden çatışma haberleri de geliyor. Çatışmaların yoğun olduğu, İsrail'in doğudan ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 4

Görgü tanıklarına göre İsrail tankları Han Yunus'un merkezine ulaştı. Tankların Abdülnasır Caddesi'nde olduğu, çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 5

Hamas ile ittifak halindeki İslami Cihad da, Han Yunus'ta İsrail askerleriyle çatıştıklarını duyurdu. İslami Cihad, Gazze kentindeki çatışmalardan bir video paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 6

ÇATIŞMALAR GAZZE'NİN KUZEYİNDE DE SÜRÜYOR

Gazze'nin kuzeyinden de çatışma haberleri geliyor. Çatışmalar, en kuzeydeki Cebaliye ile Gazze kentinin Şeyaya mahallesinde yoğunlaştı. İsrail Gazze'nin kuzeyindeki operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 7

Ancak bölgede kalan siviller bugüne kadarki en şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor. İsrail ordusu Gazze'de 250'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 8

Güneyde Hamas'ın askeri iletişim tesisi ile tünel girişlerinin hedef alındığı belirtildi. Şeyaya'da ise komuta merkezinin vurulduğu ifade edildi. Ordu, bombardımanın görüntülerini de paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 9

Gazze kentinden dehşet verici bir başka görüntü geldi. Şeyaya'nın ortasındaki meydana İsrail bayrağı çekilmesi dikkat çekiyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 10

Han Yunus'a ağır bombardıman nedeniyle halk bir kez daha yollara düştü. Filistinliler Han Yunus'tan, Mısır sınırındaki Refah'a kaçıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 11

Birleşmiş Milletler (BM)Filistin Yardım Ajansı Başkanı Phillippe Lazzarini'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Lazzarini, "tanık olduğumuz gelişmeler, Filistinlileri Mısır'a gönderme çabasına işaret ediyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti - 12

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi'den de "bu, soykırımın yasal tanımıdır" açıklaması geldi. İsrail Sözcüsü iddiaları yalanladı. Sözcü, "İsrail'in Gazze halkını Mısır'e gönderme planı yok, hiç olmadı, olmayacak." yanıtını verdi.

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