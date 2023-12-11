İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66. gün: İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi'den de "bu, soykırımın yasal tanımıdır" açıklaması geldi. İsrail Sözcüsü iddiaları yalanladı. Sözcü, "İsrail'in Gazze halkını Mısır'e gönderme planı yok, hiç olmadı, olmayacak." yanıtını verdi.