İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yedinci haftasına girerken, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 13 bini, yaralıların sayısı ise 30 bini aştı. Saldırılarda şimdiye kadar 60 gazeteci de yaşamını yitirdi. Öte yandan ABD basını, İsrail ve Hamas'ın, çatışmalara 5 günlük ara verilmesini öngören bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları yedinci haftasında da sürüyor.
İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyinde, bölgenin en büyük mülteci kampı Cebaliye'ye ilerliyor. Bölgeden, Hamas ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı haberleri geliyor.