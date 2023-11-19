İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırıları yedinci haftasına girerken, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 13 bini, yaralıların sayısı ise 30 bini aştı. Saldırılarda şimdiye kadar 60 gazeteci de yaşamını yitirdi. Öte yandan ABD basını, İsrail ve Hamas'ın, çatışmalara 5 günlük ara verilmesini öngören bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 1

İsrail'in Gazze'ye saldırıları yedinci haftasında da sürüyor.

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyinde, bölgenin en büyük mülteci kampı Cebaliye'ye ilerliyor. Bölgeden, Hamas ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı haberleri geliyor.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 2

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etti. Ancak bölgenin pek çok yerinde Hamas'ın gerilla tarzı direnişi sürüyor. İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki iki mülteci kampına da hava saldırısı düzenledi. Bureyc ve Nuseyrat kamplarına yapılan saldırılarda 30'den fazla Filistinli öldü.

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampını da hedef aldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise, Gazze'nin doğusundaki Cuhrel Dik Köyünde İsrail askerlerine pusu kurulduğunu duyurdu.

6 İsrail askerinin yakın mesafeden açılan ateşle öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 3

Bir haftadır İsrail saldırılarının odağında yer alan Şifa Hastanesi'nden tahliyeler ise devam ediyor.
30'dan fazla prematüre bebek, Şifa'dan, Gazze'nin güneyine, Refah kentine götürüldü.
Bebekler buradan da Mısır'a gönderilecek.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 4

İsrail askerlerinin operasyon yaptığı hastanede 25 sağlık çalışanıyla 300'e yakın hasta kaldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyet haftasonu saldırı altındaki Gazze'ye geçip hastaneyi ziyaret etti. Hastanenin "ölüm bölgesi" haline geldiği, durumun çaresiz olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 5

İsrail'in Gazze'ye açtığı savaş yedinci haftasına girdi. 7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 700 kişi artarak 13 bine yükseldi. Ölenlerin5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü ise kadın.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 6

Saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı ise 60'a yükseldi. Ölen gazetecilerin 4'ünün ise kadın gazeteci olduğu açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 7

Gazze'de çatışmalar sürerken Washington Post gazetesi ABD, İsrail ve Hamas'ın, "çatışmalara geçici ara" için anlaşmaya varıldığını yazdı.
Amerikan yönetimi, henüz anlaşmaya varılmadığı, taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 8

Washington Post'un haberine göre taslak metin, tarafların en az beş gün boyunca çatışmaları dondurmasını öngörüyor.

Anlaşmayla Hamas aralarında kadın ve çocukların olduğu toplam 50 ya da daha fazla rehineyi serbest bırakacak.

Rehineler küçük gruplar halinde 24 saatlik aralarla serbest bırakılacak.
Habere göre rehinelerin serbest bırakılmasına önümüzdeki bir kaç gün içinde başlanabilir.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 9

İsrail'in Haaretz gazetesi 7 Ekim'de Hamas saldırısında Supernova Festivali'ndeki bazı kişilerin "dost ateşi"yle vurulduğunu yazdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti - 10

Habere göre bölgeye ulaşan İsrail saldırı helikopterinin ateş açmasıyla Hamas üyelerinin yanı sıra bazı İsrailliler de vuruldu. Haberde açılan ateş sonucu ölen olup olmadığına yer verilmedi.

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