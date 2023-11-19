İsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço: 60 gazeteci ile 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etti. Ancak bölgenin pek çok yerinde Hamas'ın gerilla tarzı direnişi sürüyor. İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki iki mülteci kampına da hava saldırısı düzenledi. Bureyc ve Nuseyrat kamplarına yapılan saldırılarda 30'den fazla Filistinli öldü.

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampını da hedef aldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise, Gazze'nin doğusundaki Cuhrel Dik Köyünde İsrail askerlerine pusu kurulduğunu duyurdu.

6 İsrail askerinin yakın mesafeden açılan ateşle öldürüldüğü ifade edildi.