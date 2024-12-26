İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yeni işgal planı: Tampon bölge tehlikede mi?

GOLAN TEPELERİ'NİN ÖNEMİ

Golan Tepeleri Suriye'nin güneybatısında yer alan bir toprak parçası.

Stratejik öneme sahip kayalık platonun bir kısmı 1967 yılında İsrail tarafından ele geçirilmiş ve 1981 yılında uluslararası alanda tanınmayan bir hamleyle ilhak edilmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında kabul ettiği 497 sayılı karar, İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde kendi yasalarını, yargı yetkisini ve yönetimini dayatma kararının “hükümsüz ve geçersiz olduğunu ve uluslararası hukuki etkisinin bulunmadığını” açıkça belirtiyor.