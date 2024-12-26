İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yeni işgal planı: Tampon bölge tehlikede mi?
İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki askerden arındırılmış tampon bölgede, geçici askeri karakollar inşa etmeye hazırlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya kış boyunca “kalmaya hazırlanma” emri verdi. Esad'ın düşmesiyle Birleşmiş Milletler gözetimindeki tampon bölgeyi ele geçiren İsrail, burada yeni bir kriz çıkarabilir.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'nde bulunan askerden arındırılmış tampon bölgede, geçici askeri karakollar inşa etmeyi planladığını açıkladı.
Karakolların, kış ayları boyunca İsrail kuvvetlerinin operasyonlarını güvence altına almak için inşa edildiği belirtildi.