İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi hedef aldı.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneye hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.
Dünya liderlerinden saldırı sonrası art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.