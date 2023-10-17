İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneye hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

Dünya liderlerinden saldırı sonrası art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 2

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 3

AB Konseyi Başkanı Michel, "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 4

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 5

MISIR, ÜRDÜN VE LÜBNAN'DAN TEPKİLER

MISIR

Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Hastane bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmak için müdahale etmeli." denildi.

ÜRDÜN

Ürdün'den gelen açıklamada ise, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz." denildi.

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 6

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise "Hastanenin bombalanması soykırımdır, tolerans gösterilemez" açıklaması yaptı.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı - 7

Hamas, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek, "Bu bir soykırımdır" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Mahmud Abbas'ın ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan görüşmesiniiptal ettiği öğrenildi.

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