İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

MISIR, ÜRDÜN VE LÜBNAN'DAN TEPKİLER

MISIR

Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Hastane bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmak için müdahale etmeli." denildi.

ÜRDÜN

Ürdün'den gelen açıklamada ise, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz." denildi.

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.